Волгоградоблстат: Волгоградская область — зона вымирания

Волгоградстат придал публичности данные о динамике убывания населения региона в 2016 году, сообщает ВДТВ.

Согласно данным документа ведомства о социально-экономическом положении Волгоградской области, с января по сентябрь население региона с начала года уменьшилось на 10,4 тысячи человек и достигло цифры в 2,525 миллиона жителей.

Это уже превысило данные об убывании населения за весь прошлый год. Тогда когда численность сократилась на 9,6 тысячи человек.