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17:05 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградоблстат: Волгоградская область — зона вымирания

Волгоградоблстат: Волгоградская область — зона вымирания.

Волгоградстат придал публичности данные о динамике убывания населения региона в 2016 году, сообщает ВДТВ.

Согласно данным документа ведомства о социально-экономическом положении Волгоградской области, с января по сентябрь население региона с начала года уменьшилось на 10,4 тысячи человек и достигло цифры в 2,525 миллиона жителей.

Это уже превысило данные об убывании населения за весь прошлый год. Тогда когда численность сократилась на 9,6 тысячи человек.

Смертность традиционно в Волгоградской области превышает рождаемость: 23 тысячи умерших на 19 тысяч новорожденных. Отрицательная динамика и в части миграционного прироста: уехали их области 39,5 тысячи жителей, а прибыло лишь 35 тысяч.

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