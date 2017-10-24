Волгоградоблстат: Волгоградская область — зона вымирания
Волгоградоблстат: Волгоградская область — зона вымирания.
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Волгоградоблстат: Волгоградская область — зона вымирания.
Волгоградстат придал публичности данные о динамике убывания населения региона в 2016 году, сообщает ВДТВ.
Согласно данным документа ведомства о
Это уже превысило данные об убывании населения за весь прошлый год. Тогда когда численность сократилась на 9,6 тысячи человек.
Смертность традиционно в Волгоградской области превышает рождаемость: 23 тысячи умерших на 19 тысяч новорожденных. Отрицательная динамика и в части миграционного прироста: уехали их области 39,5 тысячи жителей, а прибыло лишь 35 тысяч.