В Волгограде на территории школы-интерната № 1 открылась новая спортивная площадка

Источник: РИАЦ

Учебное учреждение на протяжении 62 лет обучает детей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день в школе-интернате воспитывается 121 ребенок.

Строительство площадки началось в марте 2017 года. Ребята следили за ходом проводимых работ: им не терпелось узнать, что же в итоге получится. И вот площадка готова: она занимает около 200 квадратных метров и предназначена для футбола, баскетбола, волейбола и других игровых видов спорта.

— Когда инициативная группа нашей школы обратилась в фонд с просьбой построить площадку, мы, признаться, не верили, что получится. Прошло какое-то время и мы почти потеряли надежду, как вдруг раздался звонок, и нам сказали, что площадка у нас будет. Ликованию не было предела, — не скрывая своей радости, говорит директор школы-интерната № 1 Ирина Гайтукаева. — Теперь у учащихся появится возможность участвовать во всевозможных спортивных мероприятиях на территории школы.

С открытием современного многофункционального объекта школьников, родителей и педагогов поздравил глава Волгограда, председатель попечительского совета благотворительного фонда Елены Исинбаевой Андрей Косолапов:

— Волгоград — это одна из самых главных артерий спорта не только российского, но мирового уровня, что подтверждают результаты наших знаменитых спортсменов. Особые слова благодарности я хочу сказать Елене Исинбаевой, которая уделяет огромное внимание развитию физической культуры и спорта на территории Волгоградской области. А ребятам я желаю крепкого здоровья, высоких спортивных результатов и успехов в учебе.

До конца 2017 года при поддержке фонда обустроят еще 4 многофункциональные площадки с детскими спортивно-оздоровительными комплексами.

— Я думаю, у нас получится построить 3−4 площадки, именно такое количество спортобъектов нам удается возвести в год. Что касается реализации федеральной целевой программы, которая у нас в следующем году заканчивается, мы планируем построить 10 площадок в Волгограде и Волгоградской области, в целом — около 13. Кроме этого, мы намерены привлекать меценатов и спонсоров на строительство объектов по воркауту и паркуру, и надеемся, что сможем осилить 20−25 площадок, — добавила Елена Исинбаева.

Стоит отметить, что за последние три года в Волгоградском регионе активно развивается спортивная инфраструктура: по шесть многофункциональных площадок появилось в регионе в 2015 и 2016 годах, еще десять будет построено в 2018-м. В этом году площадка открыта в Николаевском районе, четыре спортивных объекта появятся в Волгограде, по одному — в Волжском, Среднеахтубинском, Калачевском и Ленинском районах.