В Волгограде на территории школы-интерната № 1 открылась новая спортивная площадка
Сегодня, 24 октября, открылась новая спортивная площадка на территории
Сегодня, 24 октября, открылась новая спортивная площадка на территории
Учебное учреждение на протяжении 62 лет обучает детей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день в
Строительство площадки началось в марте 2017 года. Ребята следили за ходом проводимых работ: им не терпелось узнать, что же в итоге получится. И вот площадка готова: она занимает около 200 квадратных метров и предназначена для футбола, баскетбола, волейбола и других игровых видов спорта.
— Когда инициативная группа нашей школы обратилась в фонд с просьбой построить площадку, мы, признаться, не верили, что получится. Прошло
С открытием современного многофункционального объекта школьников, родителей и педагогов поздравил глава Волгограда, председатель попечительского совета благотворительного фонда Елены Исинбаевой Андрей Косолапов:
— Волгоград — это одна из самых главных артерий спорта не только российского, но мирового уровня, что подтверждают результаты наших знаменитых спортсменов. Особые слова благодарности я хочу сказать Елене Исинбаевой, которая уделяет огромное внимание развитию физической культуры и спорта на территории Волгоградской области. А ребятам я желаю крепкого здоровья, высоких спортивных результатов и успехов в учебе.
— Я думаю, у нас получится построить 3−4 площадки, именно такое количество спортобъектов нам удается возвести в год. Что касается реализации федеральной целевой программы, которая у нас в следующем году заканчивается, мы планируем построить 10 площадок в Волгограде и Волгоградской области, в целом — около 13. Кроме этого, мы намерены привлекать меценатов и спонсоров на строительство объектов по воркауту и паркуру, и надеемся, что сможем осилить 20−25 площадок, — добавила Елена Исинбаева.
Стоит отметить, что за последние три года в Волгоградском регионе активно развивается спортивная инфраструктура: по шесть многофункциональных площадок появилось в регионе в 2015 и 2016 годах, еще десять будет построено в 2018-м. В этом году площадка открыта в Николаевском районе, четыре спортивных объекта появятся в Волгограде, по одному — в Волжском, Среднеахтубинском, Калачевском и Ленинском районах.
Кроме этого, в регионе ведется строительство ФОКа в Котельниковском районе, бассейна в Старополтавском районе и универсального спортивного зала в