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17:23 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Половина нижегородцев призывного возраста отсеивается на медицинских комиссиях

Свыше двух с половиной тысяч юношей планируется призвать на службу в армию во время осенней кампании в регионе.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Осенний призыв стартовал 1 октября, завершится 31 декабря. О ходе кампании рассказал сегодня журналистам военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков.

Пока статистика такова: половина юношей отсеивается на комиссиях по медицинским показателям. На первом месте среди заболеваний — нервно-психические расстройства. Впрочем, уже прошел региональный отбор для службы в Президентском полку — 34 человека.

А вот 700 юношей будут проходить военную службу на территории Нижегородской области — причем, в учет не идут те новобранцы, кому положено служить рядом с домом.

Также, предупреждают в областном военном комиссариате, с этого года в призывных комиссиях работают и сотрудники Военной полиции, которые проверяют юношей на факт употребления наркотических веществ. Пока в осеннюю кампанию, в отличие от весенней, таких случаев выявлено не было.

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