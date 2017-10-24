Половина нижегородцев призывного возраста отсеивается на медицинских комиссиях
Свыше двух с половиной тысяч юношей планируется призвать на службу в армию во время осенней кампании в регионе.
Свыше двух с половиной тысяч юношей планируется призвать на службу в армию во время осенней кампании в регионе.
Осенний призыв стартовал 1 октября, завершится 31 декабря. О ходе кампании рассказал сегодня журналистам военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков.
Пока статистика такова: половина юношей отсеивается на комиссиях по медицинским показателям. На первом месте среди заболеваний —
А вот 700 юношей будут проходить военную службу на территории Нижегородской области — причем, в учет не идут те новобранцы, кому положено служить рядом с домом.
Также, предупреждают в областном военном комиссариате, с этого года в призывных комиссиях работают и сотрудники Военной полиции, которые проверяют юношей на факт употребления наркотических веществ. Пока в осеннюю кампанию, в отличие от весенней, таких случаев выявлено не было.