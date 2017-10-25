Коктейли в высоких стаканах показались людям вкуснее
Коктейль, выпитый из высокого и узкого стакана, связан с получением большего удовольствия от потребления напитка, чем тот же коктейль, но выпитый из низкого широкого стакана.
Коктейль, выпитый из высокого и узкого стакана, связан с получением большего удовольствия от потребления напитка, чем тот же коктейль, но выпитый из низкого широкого стакана.
Это выяснили французские ученые, которые изучили поведение и реакцию потребителей на напиток, выпитый в начале обычного ужина. Статья опубликована в журнале Food Quality and Preference.
Например, при одинаковом объеме двух стаканов — высоком и низком — первый кажется больше, а форма стакана может повлиять на манеру потребления напитка. До сих пор, однако, зависимость между предпочтениями потребителей и формой посуды редко изучалась в реальных условиях.
Авторы новой работы исследовали реакцию потребителей на напитки, поданные в разных стаканах, во время ужина в ресторане Института Поля Бокюза в Лионе, Франция. Перед ужином в качестве аперитива 123 гостям был предложен алкогольный коктейль объемом 150 миллилитров. До начала ужина ученые собрали данные о том, насколько хорошо чувствуют себя участники эксперимента, насколько сильно они хотят пить и как часто они потребляют алкоголь. Напиток был подан либо в широком и низком стакане (8,3×6,6 сантиметра), либо — высоком и узком (15,2×4,2 сантиметра). После напитка участников расспросили о том, насколько они довольны коктейлем, а весь процесс потребления напитка был записан на камеру: с помощью этого исследователи подсчитали, как быстро (в течение 45 минут после подачи напитка) участники выпивают коктейль и сколько глотков они делают.
Кроме того, женская половина добровольцев была больше (p = 0,009) мужчин довольна коктейлем, поданным в низком стакане — в условии с высоким стаканом таких различий не наблюдалось.
Исследователи также выделили два типа потребления коктейля: замедленный, при котором количество глотков уменьшалось в процессе потребления, и убыстренный — в котором потребление было обратным. Ученые выяснили, что форма стакана была связана с манерой потребления напитка: участники эксперимента выпивали на 10 процентов больше всего объема напитка из широкого стакана к середине наблюдения, после чего замедлялись, «растягивая» коктейль.
Кроме того, авторы работы указывают на важность исследования поведения потребителей в максимально приближенных к реальным условиях.
Исследования поведения потребителей могут рассказать многое об индустрии алкогольных напитков. Например, ученые уже выяснили, что люди не способны отличить бурбон от виски при слепом исследовании, и что вино кажется вкуснее, когда оно дороже. О том, почему после потребления алкогольных напитков повышается аппетит, вы можете прочитать здесь.