Коктейли в высоких стаканах показались людям вкуснее

<iframe src="https://giphy.com/embed/h8B7dqFOMjq0M" width="480" height="230" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это выяснили французские ученые, которые изучили поведение и реакцию потребителей на напиток, выпитый в начале обычного ужина. Статья опубликована в журнале Food Quality and Preference.

Форма посуды способна влиять на восприятие находящейся в ней еды или напитка.

Например, при одинаковом объеме двух стаканов — высоком и низком — первый кажется больше, а форма стакана может повлиять на манеру потребления напитка. До сих пор, однако, зависимость между предпочтениями потребителей и формой посуды редко изучалась в реальных условиях.

Авторы новой работы исследовали реакцию потребителей на напитки, поданные в разных стаканах, во время ужина в ресторане Института Поля Бокюза в Лионе, Франция. Перед ужином в качестве аперитива 123 гостям был предложен алкогольный коктейль объемом 150 миллилитров. До начала ужина ученые собрали данные о том, насколько хорошо чувствуют себя участники эксперимента, насколько сильно они хотят пить и как часто они потребляют алкоголь. Напиток был подан либо в широком и низком стакане (8,3×6,6 сантиметра), либо — высоком и узком (15,2×4,2 сантиметра). После напитка участников расспросили о том, насколько они довольны коктейлем, а весь процесс потребления напитка был записан на камеру: с помощью этого исследователи подсчитали, как быстро (в течение 45 минут после подачи напитка) участники выпивают коктейль и сколько глотков они делают.

Пример (А) широкого низкого и (В) высокого узкого стаканов | Источник: Cliceri et al. / Food Quality and Preference 2017

Ученые выяснили, что участники эксперимента получили большее (p < 0,001) удовлетворение от потребления напитка в высоком стакане, чем в низком.

Кроме того, женская половина добровольцев была больше (p = 0,009) мужчин довольна коктейлем, поданным в низком стакане — в условии с высоким стаканом таких различий не наблюдалось.

Исследователи также выделили два типа потребления коктейля: замедленный, при котором количество глотков уменьшалось в процессе потребления, и убыстренный — в котором потребление было обратным. Ученые выяснили, что форма стакана была связана с манерой потребления напитка: участники эксперимента выпивали на 10 процентов больше всего объема напитка из широкого стакана к середине наблюдения, после чего замедлялись, «растягивая» коктейль.

На основании полученных данных исследователи сделали вывод, что форма стакана связана как с удовлетворением от напитка, так и с манерой его потребления.

Кроме того, авторы работы указывают на важность исследования поведения потребителей в максимально приближенных к реальным условиях.