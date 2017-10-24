Самарская ГИБДД настоятельно рекомендует водителям «переобуться»

В частности, водителям нужно избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость, передвигаться с включенными внешними световыми приборами, а в условиях снегопада максимально снижать скорость. Кроме того, тем, кто еще не сменил летнюю резину на зимнюю, ГИБДД настоятельно рекомендует «переобуться». Пешеходам, в свою очередь, советуется пересекать проезжую часть только по «зебре» и на «зеленый», а вечером использовать на одежде световозвращающие элементы.