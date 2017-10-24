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17:17 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарская ГИБДД настоятельно рекомендует водителям «переобуться»

В Самарской области продолжает понижаться температура, в связи с чем на дорогах образуется наледь.

Поэтому региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам быть предельно внимательными и осторожными в данных погодных условиях, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В частности, водителям нужно избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость, передвигаться с включенными внешними световыми приборами, а в условиях снегопада максимально снижать скорость. Кроме того, тем, кто еще не сменил летнюю резину на зимнюю, ГИБДД настоятельно рекомендует «переобуться». Пешеходам, в свою очередь, советуется пересекать проезжую часть только по «зебре» и на «зеленый», а вечером использовать на одежде световозвращающие элементы.

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