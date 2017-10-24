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17:49 (мск), источник: ИА REGNUM

Самарский минздрав: средняя зарплата врача вырастет до 56,5 тыс. рублей

В Самарской области по итогам первого полугодия средняя зарплата врача составила 39 тыс. рублей, в 2018 году она будет доведена до 56,5 тыс. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные озвучил руководитель главного управления экономики и финансов регионального минздрава Вадим Свирид.

Источник: РИА "Новости"

На заседании общественной комиссии при комитете по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Свирид доложил об исполнении указа президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». По его словам, зарплата в сфере здравоохранения «демонстрирует значительный рост». Для сравнения он привел цифры за 2010 и 2017 год. Так, в 2010 средняя зарплата врача была 20,5 тыс. рублей, в первом полугодии 2017 года стала 39 тыс., соответственно у среднего медперсонала она за семь лет выросла с 11,8 тыс. до 22, в первом полугодии 2017 года стала 39 тыс., у младшего медперсонала — с 7,6 тыс. до 14,7 тыс.

Во исполнение указа президента РФ и в соответствии с прогнозом уровня средней зарплаты по региону «дорожной картой» в сфере здравоохранения в 2018 году предусмотрено доведение средней заработной платы врача до 56,5 тыс. рублей, среднего и младшего персонала — до 28,3 тыс. В четвертом квартале текущего года зарплата медиков ещё «подрастёт», необходимые средства уже предусмотрены в региональном бюджете и бюджете ТФОМС.
Вадим Свирид

По его данным, для повышения уровня зарплаты медиков с 2013 по 2017 годы дополнительно направлено 5,3 млрд рублей бюджетных средств (из них более 3,5 млрд из Фонда обязательного медицинского страхования).

«В практику повсеместно введены эффективные контракты. Установлена зависимость зарплаты руководителя от средней зарплаты по учреждению, с 2016 года установлены предельные уровни зарплаты для заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений. После годичной апробации новой системы оплаты труда медработников, предусматривающей увеличение должностных окладов в полтора — два раза за счёт стимулирующей части зарплаты, она была введена во всех учреждениях системы здравоохранения региона», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным статистики, в России в текущем году средняя зарплата работников медучреждений составляет 18 тыс. — 55 тыс. рублей. В Приволжском федеральном округе она находится на уровне 37 тыс. рублей, средний медперсонал получает около 21 тыс. младший медперсонал — 13,5 тыс. При этом врачам предлагаются так называемые эффективные контракты, где прописываются условия доначисления баллов, на основании которых рассчитываются коэффициенты премиальных выплат за сверхурочные часы, в том числе в ночное время. Критики эффективных контрактов обращают внимание на низкую закладываемую окладную часть зарплаты медиков.

Как заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, средняя зарплата врачей к концу 2017 года поднимется до 66 тыс. рублей, в первом полугодии 2017 года стала 39 тыс., у младшего — до 30 тыс.

По информации Росстата, в первом квартале этого года средняя зарплата врача составила 49,2 тыс. рублей, среднего медперсонала — 27, в первом полугодии 2017 года стала 39 тыс., младшего медперсонала — 18,6 тыс.

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