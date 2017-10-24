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18:00 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане станут проводить операции по пересадке почки и печени

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило временное положение о порядке близкородственной трансплантации почки и доли печени.

Источник: Sputnik

Согласно тексту документа, опубликованному на портале Lex.uz, операции будут проводиться только в государственных клиниках, и донорами смогут быть только родственники человека, нуждающегося в пересадке органа.

В список медучреждений входят три государственные клиники: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. Вахидова, Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и Ташкентская городская нефрологическая больница.

Донорами могут стать лишь близкие родственники: родители, кровные и сводные братья и сестры, супруги, дети, в том числе усыновленные, дедушки, бабушки, внуки.

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