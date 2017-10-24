В Узбекистане станут проводить операции по пересадке почки и печени

Источник: Sputnik

Согласно тексту документа, опубликованному на портале Lex.uz, операции будут проводиться только в государственных клиниках, и донорами смогут быть только родственники человека, нуждающегося в пересадке органа.

В список медучреждений входят три государственные клиники: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии им. Вахидова, Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и Ташкентская городская нефрологическая больница.