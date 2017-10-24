В Узбекистане станут проводить операции по пересадке почки и печени
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило временное положение о порядке близкородственной трансплантации почки и доли печени.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило временное положение о порядке близкородственной трансплантации почки и доли печени.
Согласно тексту документа, опубликованному на портале Lex.uz, операции будут проводиться только в государственных клиниках, и донорами смогут быть только родственники человека, нуждающегося в пересадке органа.
В список медучреждений входят три государственные клиники: Республиканский специализированный
Донорами могут стать лишь близкие родственники: родители, кровные и сводные братья и сестры, супруги, дети, в том числе усыновленные, дедушки, бабушки, внуки.