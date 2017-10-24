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17:54 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре изменят схему движения на улицах Филатова и Передовой

В Краснодаре в ночь с 10 на 11 ноября начнет действовать новая схема дорожного движения в районе пересечения улиц Северной, Школьной и Филатова, а также в районе табачной фабрики.

Источник: ЮГА.ру

Замдиректора департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Архипов объяснил, что этот участок — один из самых загруженных, особенно утром и вечером. По оценке специалистов, новая схема, разработанная совместно с ГИБДД, позволит уменьшить пробки.

Так, движение на Передовой от Филатова в сторону Северной будет организовано в три полосы, при этом с левой и средней полос будет разрешен поворот налево, на Северную, а с правой полосы в постоянном режиме будет разрешен поворот на Северный мост в сторону центра. В направлении от Северной машины будут ехать по одной полосе. Эти меры призваны уменьшить пробки в районе табачной фабрики, отметил Архипов.

Кроме этого, на перекрестке Северной и Передовой запретят разворот при движении к мосту, а по Передовой со стороны МЖК выехать на Северную можно будет только налево или направо. По улице Филатова на подъезде к перекрестку со Школьной можно будет проехать только налево, на Школьную, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, 15 августа дорогу по улице Садовой от Промышленной в сторону МОПРа закрыли для движения машин, также перекрыли движение на участке улицы Новороссийской.

12 октября открыли выезд на Северный мост со стороны Новороссийской, а на следующий день ограничили движение машин по Новороссийской со стороны моста.

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