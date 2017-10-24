В Воронеже в ночь на среду ожидается первый снег
В Воронеже согласно прогнозу синоптиков в ночь с 24 на 25 октября может выпасть первый снег. При этом температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
В Воронеже согласно прогнозу синоптиков в ночь с 24 на 25 октября может выпасть первый снег. При этом температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
Утром в среду также вероятны осадки в виде снега, столбик термометра поднимется до +2°C. Днем — дождь, при температуре около 3 градусов выше нуля, а к вечеру вновь мокрый снег.
Ночью в четверг уже установится отрицательная температура, что вместе с осадками, скорее всего, приведет к образованию наледи на дорогах. Утром вновь дождь со снегом, к вечеру снег.
Водителям, которые еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, стоит быть предельно осторожными на дорогах, а лучше совсем отказаться на некоторое время от поездок.