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18:11 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже в ночь на среду ожидается первый снег

В Воронеже согласно прогнозу синоптиков в ночь с 24 на 25 октября может выпасть первый снег. При этом температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

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Источник: Агентство «Москва»

Утром в среду также вероятны осадки в виде снега, столбик термометра поднимется до +2°C. Днем — дождь, при температуре около 3 градусов выше нуля, а к вечеру вновь мокрый снег.

Ночью в четверг уже установится отрицательная температура, что вместе с осадками, скорее всего, приведет к образованию наледи на дорогах. Утром вновь дождь со снегом, к вечеру снег.

Водителям, которые еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, стоит быть предельно осторожными на дорогах, а лучше совсем отказаться на некоторое время от поездок.

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