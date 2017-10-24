В Воронеже в ночь на среду ожидается первый снег

Источник: Агентство «Москва»

Утром в среду также вероятны осадки в виде снега, столбик термометра поднимется до +2°C. Днем — дождь, при температуре около 3 градусов выше нуля, а к вечеру вновь мокрый снег.

Ночью в четверг уже установится отрицательная температура, что вместе с осадками, скорее всего, приведет к образованию наледи на дорогах. Утром вновь дождь со снегом, к вечеру снег.