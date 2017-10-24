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18:14 (мск), источник: Volga News

Общая строительная готовность стадиона «Самара Арена» составляет 70%

Общая строительная готовность стадиона «Самара Арена» по данным на 23 октября составляет 70%. Такие данные на заседании Самарской губернской думы 24 октября озвучил врио вице-губернатора области Александр Фетисов.

Источник: AP 2017

«До начала чемпионата мира по футболу остается 223 дня. С 13 октября по 19 октября на стадионе выполнены следующие работы: нанесен финишный слой антикоррозийной защиты металлоконструкций на площади более 4 тыс. кв. метров, таким образом, всего окрашено более 125 тысяч кв. метров или 87% от общего объема. За неделю выполнены работы по устройству кровли на площади 120 кв метров, всего готово более 7 тыс. кв. метров или 9% от общего объема работ. Железобетонные конструкции за неделю смонтированы в объеме более полутора тысяч кубических метров, всего выполнено более 227 тысяч кубических метров железобетонных конструкций или 99% от общего объема работ», — рассказал Александр Фетисов.

Также ведется строительство трех тренировочных площадок и двух баз команд.

Строительная готовность тренировочных площадок «Энергия» (Дальняя-1) и «Восход» (Дальняя-2), расположенных в непосредственной близости от стадиона, составляют 98% и 95% соответственно. Устройство футбольных полей здесь выполнено на 100% — ведутся работы по уходу за газоном, а также по монтажу слаботочных систем и благоустройству территории. На «Энергии» (Дальней-1) завершаются работы по укладке плитки под размещение трибун и уже приступили к их сборке — 20%.

Тренировочная площадка «Металлург» введена в эксплуатацию в соответствии с федеральным планом-графиком 29 сентября 2017 года.

Строительная готовность базы команд «Крылья Советов» составляет 80%. 19 октября здесь провели посев футбольного поля, начаты работы по устройству дорожек вдоль футбольного поля.

«База команд “Русская охота” готова на 72%. Здесь устройство футбольного поля выполнено на 100%, выполняются работы по обеспечению освещения территории и по устройству дренажной системы. Срок сдачи этой площадки в марте 2018 года, большая часть работ уже выполнена, оснований для опасений у нас нет», — отметил Александр Фетисов.

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