Синоптики прогнозируют усиление ветра, гололёд и метель 25 октября

Источник: Informburo.kz

На территории Казахстана синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега. Лишь в западной и южной частях страны без осадков.

Местами по республике ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, туман. В дополнение к этому в северной и центральной частях страны гололёд, метель.

В Астане снег. Ночью ожидается 4−6 мороза, днём температура поднимется от 1 до 3 градусов мороза.

В Алматы днём будет дождь. Ночью без осадков. Температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 15−17 градусов.

В Акмолинской области снег. Ожидается усиление ветра 15−20, порывы 23−28 м/с, местами гололёд, метель. Ночью ожидается от 2 до 7 мороза, днём температура будет нестабильной: от -4 до +1 градуса по Цельсию.

В Актюбинской области переменчивая облачность, местами туман. Без осадков. Днём до +5 градусов. Ночью от 3 до 5 мороза.

В Алматинской области синоптики обещают дождь со снегом. Ночью столбик термометра опустится до +3, днём поднимется до 10−15 градусов тепла.

В Атырауской области осадков не ожидается. Днём ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Ночная температура воздуха от 0 до 5 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +5 до +10 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность. Местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. Ночью снег, переходящий в дождь, днём — дождь. Температура воздуха составит от -5 до 0 градусов ночью и до 2−7 градусов тепла днём.

В Жамбылской области без осадков. Местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха составит от -5 до -3 градусов по Цельсию ночью и 5−10 тепла днём.

В Западно-Казахстанской области без осадков, местами туман. Температура воздуха ночью составит от 0 до -5 градусов, днём от 0 до +5 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области снег. Усиление ветра ночью на большей части, днём местами 15−20 м/с, местами гололёд, метель. Ночью температура воздуха −4… −9 мороза, днём от -3 до +2 тепла.

В Костанайской области туман, снег. Усиление ветра ночью на большей части, днём местами 15−20 м/с, порывы до 23 м/с, местами гололёд, метель. Ночью на территории региона ожидается от -3 до -8 градусов по Цельсию, днём от 0 до +5.

В Кызылординской области без осадков, туман. Местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от -5 до 0, днём от +5 до +10 градусов.

В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. Ночная температура воздуха от +3 до +8 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +11 до +16 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области пасмурно, снег. Ожидается усиление ветра 15−20, порывы 23−28 м/с, местами гололёд, метель. Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, днём от -3 до +2.

В Северо-Казахстанской области туман, возможен снег. Ожидается усиление ветра 15−20, порывы 23−28 м/с, местами гололёд, метель. Ночью температура воздуха от -2 до -7, днём от 0 до -5 градусов.