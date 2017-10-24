Синоптики прогнозируют усиление ветра, гололёд и метель 25 октября
Прогноз погоды на 25 октября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
Прогноз погоды на 25 октября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
На территории Казахстана синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега. Лишь в западной и южной частях страны без осадков.
Местами по республике ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, туман. В дополнение к этому в северной и центральной частях страны гололёд, метель.
В Астане снег. Ночью ожидается 4−6 мороза, днём температура поднимется от 1 до 3 градусов мороза.
В Алматы днём будет дождь. Ночью без осадков. Температура воздуха ночью от 7 до 9 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 15−17 градусов.
В Акмолинской области снег. Ожидается усиление ветра 15−20, порывы 23−28 м/с, местами гололёд, метель. Ночью ожидается от 2 до 7 мороза, днём температура будет нестабильной: от -4 до +1 градуса по Цельсию.
В Актюбинской области переменчивая облачность, местами туман. Без осадков. Днём до +5 градусов. Ночью от 3 до 5 мороза.
В Алматинской области синоптики обещают дождь со снегом. Ночью столбик термометра опустится до +3, днём поднимется до 10−15 градусов тепла.
В Атырауской области осадков не ожидается. Днём ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Ночная температура воздуха от 0 до 5 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +5 до +10 градусов по Цельсию.
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В Жамбылской области без осадков. Местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха составит от -5 до -3 градусов по Цельсию ночью и 5−10 тепла днём.
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В Карагандинской области снег. Усиление ветра ночью на большей части, днём местами 15−20 м/с, местами гололёд, метель. Ночью температура воздуха −4… −9 мороза, днём от -3 до +2 тепла.
В Костанайской области туман, снег. Усиление ветра ночью на большей части, днём местами 15−20 м/с, порывы до 23 м/с, местами гололёд, метель. Ночью на территории региона ожидается от -3 до -8 градусов по Цельсию, днём от 0 до +5.
В Кызылординской области без осадков, туман. Местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от -5 до 0, днём от +5 до +10 градусов.
В Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с. Ночная температура воздуха от +3 до +8 градусов тепла. Температурный фон днём составит от +11 до +16 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области пасмурно, снег. Ожидается усиление ветра 15−20, порывы 23−28 м/с, местами гололёд, метель. Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, днём от -3 до +2.
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