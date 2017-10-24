После проверки в Пулково 5 трапов вывели из эксплуатации

Источник: Пресс-служба Северо-Западной прокуратуры

Из 11 снятых трапов в аэропорту Пулково к работе вернули всего 6. Таковы результаты проведенной проверки в главной воздушной гавани Северной столицы. Об этом сообщил представитель оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» на коллегии комитета 24 октября.

Напомним, проверка трапов началась после трагедии, которая произошла в Пулково 28 сентября 2017 года. Бабушка с внучкой, которой не исполнилось и двух лет, упали с трапа, который сломался под ними. В результате полуторагодовалая девочка погибла.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».