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18:36 (мск), источник: Комсомольская правда

После проверки в Пулково 5 трапов вывели из эксплуатации

Представитель «Воздушных ворот Северной столицы» заявил, что часть сотрудников была отправлена на обучение, но в течение нескольких недель вернется к работе.

Источник: Пресс-служба Северо-Западной прокуратуры

Из 11 снятых трапов в аэропорту Пулково к работе вернули всего 6. Таковы результаты проведенной проверки в главной воздушной гавани Северной столицы. Об этом сообщил представитель оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» на коллегии комитета 24 октября.

Напомним, проверка трапов началась после трагедии, которая произошла в Пулково 28 сентября 2017 года. Бабушка с внучкой, которой не исполнилось и двух лет, упали с трапа, который сломался под ними. В результате полуторагодовалая девочка погибла.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Всего в аэропорту 27 трапов, подобных тем, что были сняты на проверку. Каждый день аэропорт пользуются 15 или 16 из них. Представитель «Воздушных ворот Северной столицы» заявил, что все ни обеспечены персоналом. Кроме того, он сообщил, что часть сотрудников была отправлена на обучение, но в течение нескольких недель вернется к работе.

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