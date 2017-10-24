Зеленые коды из «Матрицы» оказались рецептами суши

«Мне нравится рассказывать всем, что код “Матрицы” сделан из японских рецептов суши», — заявил он. По его словам, он взял их из кулинарных книг своей жены.

Заставка «Матрицы» представляет собой ниспадающие строки из символов японских азбук, катаканы и хираганы, а также иероглифов кандзи и цифр.

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