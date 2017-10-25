Нижегородская администрация уточнила сроки ремонта первого участка ул. Самаркандской

Хотя ранее в горадминистрации НИА «Нижний Новгород» поясняли, что и этот и участок от ул. Должанской до ул. Бетанкура планируется открыть 10 февраля 2018 года. Перекрытие второго участка, по данным горадминистрации, было запланировано на 23:59 24 октября. При этом по данным сервиса «Яндекс. Карты» движение по нему закрыто с 18:00 вторника.

Напомним, ремонт на участке от Совнаркомовской до Должанской подрядчик — ООО «СК «Управление строительства-620» (Москва) должен был завершить в августе 2017 года. Тогда же планировалось приступить ко второму этапу ремонта на участке от Должанской до Бетанкура. Но работы по ремонту первого участка были сорваны и администрация города во второй половине сентября передала объект нижегородскому ООО «Русский бизнес концерн-Рубикон». В конце сентября руководитель департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев сообщал, что сроки завершения ремонта он назвать не может.