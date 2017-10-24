Румынию охватил новый кошмар: зима нагрянула быстро

Буря парализовала жизнь в окрестностях этого региона. Видео разбушевавшейся стихии появилось в социальных сетях.

Чрезвычайные службы Румынии приведены в повышенную готовность, коммунальные службы расчищают дороги от снега. Но по прогнозам синоптиков, метель в ближайшее время только усилится.

В 14 уездах страны действует желтый уровень метеопасности, в пяти — оранжевый.

В минувшие выходные на Румынию обрушилась сильнейшая буря. Последствия непогоды ощутили жители 212 населенных пунктов 15 уездов (Алба, Арад, Бихор, Бистрицы-Нэсэуд, Брашов, Клуж, Караш-Северин, Хунедоара, Харгита, Яссы, Марамуреш, Муреш, Сучава, Сэлаж и Тимиш). Кроме того, власти этой страны сообщили о полутора сотнях раненых или нескольких погибших.

Ранее румынские метеорологи предупреждали о том, что грядущая зима станет очень суровой, и к этому нужно готовиться.