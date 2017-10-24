Румынию охватил новый кошмар: зима нагрянула быстро
КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Заблокированные улицы, заснеженные дороги, метель, так сейчас выглядит Бучеджи — горный массив в центральной Румынии.
КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. Заблокированные улицы, заснеженные дороги, метель, так сейчас выглядит Бучеджи — горный массив в центральной Румынии.
Буря парализовала жизнь в окрестностях этого региона. Видео разбушевавшейся стихии появилось в социальных сетях.
Чрезвычайные службы Румынии приведены в повышенную готовность, коммунальные службы расчищают дороги от снега. Но по прогнозам синоптиков, метель в ближайшее время только усилится.
В 14 уездах страны действует желтый уровень метеопасности, в пяти — оранжевый.
В минувшие выходные на Румынию обрушилась сильнейшая буря. Последствия непогоды ощутили жители 212 населенных пунктов 15 уездов (Алба, Арад, Бихор,
Ранее румынские метеорологи предупреждали о том, что грядущая зима станет очень суровой, и к этому нужно готовиться.
Действующий глава Общества метеорологов Румынии Ион Санду прогнозирует, что ожидаются опасные метеорологические явления во всей Европе.