К охране московской премьеры «Матильды» привлекли ФСО
Премьера фильма «Матильда» в Москве проходит при повышенных мерах безопасности, к охране показа картины режиссера Алексея Учителя привлечены силы ФСО, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
Премьера фильма «Матильда» в Москве проходит при повышенных мерах безопасности, к охране показа картины режиссера Алексея Учителя привлечены силы ФСО, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам представителя агентства «Sarafan PR» Алины Назаровой, сотрудники ведомства еще с утра подключились к обеспечению безопасности мероприятия. Это может быть связано также и с тем, что Новый Арбат является правительственной трассой, то есть относится к сфере деятельности ФСО напрямую.
Как передает корреспондент «Газеты.Ru», у здания кинотеатра «Октябрь» выставлены ограждения, работает несколько десятков правоохранителей.
Сторона улицы Новый Арбат, где находится кинотеатр, закрыта для пешеходов.
Внутри кинотеатра также находятся сотрудники полиции.