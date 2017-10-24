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19:05 (мск), источник: Газета.Ру

К охране московской премьеры «Матильды» привлекли ФСО

Премьера фильма «Матильда» в Москве проходит при повышенных мерах безопасности, к охране показа картины режиссера Алексея Учителя привлечены силы ФСО, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Источник: РИА "Новости"

По словам представителя агентства «Sarafan PR» Алины Назаровой, сотрудники ведомства еще с утра подключились к обеспечению безопасности мероприятия. Это может быть связано также и с тем, что Новый Арбат является правительственной трассой, то есть относится к сфере деятельности ФСО напрямую.

Как передает корреспондент «Газеты.Ru», у здания кинотеатра «Октябрь» выставлены ограждения, работает несколько десятков правоохранителей.

Сторона улицы Новый Арбат, где находится кинотеатр, закрыта для пешеходов.

Внутри кинотеатра также находятся сотрудники полиции.

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