К охране московской премьеры «Матильды» привлекли ФСО

По словам представителя агентства «Sarafan PR» Алины Назаровой, сотрудники ведомства еще с утра подключились к обеспечению безопасности мероприятия. Это может быть связано также и с тем, что Новый Арбат является правительственной трассой, то есть относится к сфере деятельности ФСО напрямую.