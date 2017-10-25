Генподрядчик стадиона ЧМ-2018 будет оштрафован на 200 млн рублей

Отмечается, что причиной названо «неустранение дефектов, выявленных в ходе выполнения работ».

«Стадион в Самаре строится по уникальному проекту и имеет сложную конструкцию купола. На ее монтаж пришлось потратить больше времени, чем планировалось изначально. Подрядчиком были привлечены дополнительные силы — и людские ресурсы, и техника. Но в итоге был потерян самый ценный ресурс — время.

Сейчас самое сложное позади. На сегодняшний день конструктив стадиона полностью готов. Как только будет завершен процесс раскружаливания, дело пойдет быстрее. Готовность стадиона «Самара Арена» на сегодня составляет 70%. Отставание от графика есть, но оно объяснимо. Мы совместно с подрядчиком приложим максимум усилий для того, чтобы работы были завершены до конца 2017 года, — пояснил временно исполняющий обязанности вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.