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11:42 (мск), источник: Газета.Ру

Генподрядчик стадиона ЧМ-2018 будет оштрафован на 200 млн рублей

Генеральный подрядчик строительства стадиона в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года ПСО «Казань» будет оштрафован на 200 млн рублей, сообщает «Р-Спорт».

Отмечается, что причиной названо «неустранение дефектов, выявленных в ходе выполнения работ».

«Стадион в Самаре строится по уникальному проекту и имеет сложную конструкцию купола. На ее монтаж пришлось потратить больше времени, чем планировалось изначально. Подрядчиком были привлечены дополнительные силы — и людские ресурсы, и техника. Но в итоге был потерян самый ценный ресурс — время.

Сейчас самое сложное позади. На сегодняшний день конструктив стадиона полностью готов. Как только будет завершен процесс раскружаливания, дело пойдет быстрее. Готовность стадиона «Самара Арена» на сегодня составляет 70%. Отставание от графика есть, но оно объяснимо. Мы совместно с подрядчиком приложим максимум усилий для того, чтобы работы были завершены до конца 2017 года, — пояснил временно исполняющий обязанности вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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