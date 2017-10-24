Неандертальцев заподозрили в социальной поддержке инвалидов

Ученые пришли к этому выводу, проанализировав останки мужчины-неандертальца, вероятно, долго страдавшего глухотой, ухудшением зрения и болезнями опорно-двигательного аппарата. По-видимому, он уже не мог охотиться сам и не выжил бы без поддержки соплеменников. Исследование опубликовано в PLoS ONE, коротко о нем рассказывается в пресс-релизе универитета Вашингтона в Сент-Луисе.

Останки мужчины-неандертальца 40−50 лет были найдены в 1957 году в пещере Шанидар на северо-востоке Ирака. Мужчина жил около 50 тысяч лет назад и, как показали, дальнейшие исследования, страдал многочисленными заболеваниями и у него были увечья. Так, у пожилого неандертальца не хватало кисти и предплечья правой руки, у него были проблемы с походкой и болезнь Форестье (развитие костной ткани в связках и сухожилиях). Кроме того, у мужчины был перелом стенок орбиты левого глаза и это, вероятно, привело к ухудшению зрения.

Авторы новой статьи при исследовании останков Шанидар 1 обнаружили в обоих ушах неандертальца экзостозы наружных слуховых проходов. Это костные или костно-хрящевые выросты, которые развиваются на поверхности кости. В результате человек может частично или полностью потерять слух. По-видимому, это и произошло с Шанидар 1, причем в довольно раннем возрасте: он стал хуже слышать в принципе и хуже различать, с какой стороны доносятся звуки. Вероятно, он частично потерял способность выделять значащие звуки из фонового шума.

Исследователи замечают, что человек с таким «букетом» болезней был особенно уязвим и не смог бы дожить до пожилого, по древним меркам, возраста без поддержки соплеменников. Так как у него не было одной руки, он вряд ли мог охотиться. А из-за проблем со слухом, он, скорее всего, был уязвим для средних и крупных хищников, которые обитали в окрестностях пещеры Шанидар и в горах неподалеку.

По мнению авторов статьи, неудивительно, что у неандертальцев могла существовать социальная поддержка больных и стариков. Найдены доказательства того, что они хоронили мертвых. А существование погребальных обрядов, по-видимому, свидетельствовало о том, что у древних людей были социальные роли и взаимная поддержка. Об этом говорит и то, что неандертальцы делили обязанности между собой в зависимости от пола и возраста.

Ранее антропологи предположили, что, возможно, неандертальцы использовали кору деревьев и плесневые грибки для лечения болезней. А бороздки и сколы на зубах древних людей могут свидетельствовать о том, что они владели какими-то стоматологическими технологиями.