Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Средиземноморская диета не продлевает жизнь
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
22:19 (мск), источник: N + 1

Неандертальцев заподозрили в социальной поддержке инвалидов

Американский антрополог Эрик Тринкаус (Erik Trinkaus) и его французский коллега Себастьян Вилотт (Sébastien Villotte) предположили, что у неандертальцев существовала социальная поддержка больных и стариков.

Ученые пришли к этому выводу, проанализировав останки мужчины-неандертальца, вероятно, долго страдавшего глухотой, ухудшением зрения и болезнями опорно-двигательного аппарата. По-видимому, он уже не мог охотиться сам и не выжил бы без поддержки соплеменников. Исследование опубликовано в PLoS ONE, коротко о нем рассказывается в пресс-релизе универитета Вашингтона в Сент-Луисе.

Останки мужчины-неандертальца 40−50 лет были найдены в 1957 году в пещере Шанидар на северо-востоке Ирака. Мужчина жил около 50 тысяч лет назад и, как показали, дальнейшие исследования, страдал многочисленными заболеваниями и у него были увечья. Так, у пожилого неандертальца не хватало кисти и предплечья правой руки, у него были проблемы с походкой и болезнь Форестье (развитие костной ткани в связках и сухожилиях). Кроме того, у мужчины был перелом стенок орбиты левого глаза и это, вероятно, привело к ухудшению зрения.

Авторы новой статьи при исследовании останков Шанидар 1 обнаружили в обоих ушах неандертальца экзостозы наружных слуховых проходов. Это костные или костно-хрящевые выросты, которые развиваются на поверхности кости. В результате человек может частично или полностью потерять слух. По-видимому, это и произошло с Шанидар 1, причем в довольно раннем возрасте: он стал хуже слышать в принципе и хуже различать, с какой стороны доносятся звуки. Вероятно, он частично потерял способность выделять значащие звуки из фонового шума.

Исследователи замечают, что человек с таким «букетом» болезней был особенно уязвим и не смог бы дожить до пожилого, по древним меркам, возраста без поддержки соплеменников. Так как у него не было одной руки, он вряд ли мог охотиться. А из-за проблем со слухом, он, скорее всего, был уязвим для средних и крупных хищников, которые обитали в окрестностях пещеры Шанидар и в горах неподалеку.

По мнению авторов статьи, неудивительно, что у неандертальцев могла существовать социальная поддержка больных и стариков. Найдены доказательства того, что они хоронили мертвых. А существование погребальных обрядов, по-видимому, свидетельствовало о том, что у древних людей были социальные роли и взаимная поддержка. Об этом говорит и то, что неандертальцы делили обязанности между собой в зависимости от пола и возраста.

Ранее антропологи предположили, что, возможно, неандертальцы использовали кору деревьев и плесневые грибки для лечения болезней. А бороздки и сколы на зубах древних людей могут свидетельствовать о том, что они владели какими-то стоматологическими технологиями.

Екатерина Русакова

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Adobe научила алгоритм реалистично удалять объекты на видео
Физики описали образование электронного стекла
В США начали расследование «урановой сделки» с Россией
Росгвардия: у нас нет денег на перевод ОМОНа на военную службу
Российские СМИ атаковал вирус-шифровальщик
Украина отказала Саакашвили в политическом убежище
Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву в армии
Фанатов итальянского клуба заставят посетить Освенцим
Трампа забросали флагами РФ в здании конгресса США
Спорт
Юрий Семин: С Манчини встречались еще в прошлом веке Главный тренер «Локомотива» рассказал, как его команда стала лидером чемпионата, а также вспомнил свои предыдущие встречи с Роберто Манчини
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь