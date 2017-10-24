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20:05 (мск), источник: Sputnik.by

Гидромет: ночью 25 октября температура опустится до —7°С

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Температура воздуха в ночь на среду 25 октября опустится местами до —7°С, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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Источник: AP 2017

По информации синоптиков, в ближайшие сутки территория страны будет находиться в зоне повышенного давления, сформированной в холодной воздушной массе.

«Ночью температура воздуха понизится до —1..-7°С, на юго-западе она не опустится ниже 0..+3°С», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что днем по западу Беларуси ожидается мокрый снег, а температура во второй половине среды увеличится до —1..+4°С, на юго-западе республики — до +7°С.

В последующие двое суток местами ночью также ожидаются заморозки, днем — мокрый снег с дождем, днем температура воздуха будет выше нуля, при этом на севере страны будет холоднее, на западе — на несколько градусов теплее.

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