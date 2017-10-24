Гидромет: ночью 25 октября температура опустится до —7°С

Источник: AP 2017

По информации синоптиков, в ближайшие сутки территория страны будет находиться в зоне повышенного давления, сформированной в холодной воздушной массе.

«Ночью температура воздуха понизится до —1..-7°С, на юго-западе она не опустится ниже 0..+3°С», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что днем по западу Беларуси ожидается мокрый снег, а температура во второй половине среды увеличится до —1..+4°С, на юго-западе республики — до +7°С.