Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
8В Олимпии зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
22:09 (мск), источник: N + 1

Adobe научила алгоритм реалистично удалять объекты на видео

Компания Adobe представила на ежегодной конференции Adobe MAX ряд новых функций для обработки изображений и видео, в частности инструмент Cloak.

С его помощью пользователь может выделить на видеозаписи объект, после чего алгоритм автоматически и реалистично удалит его, заменив на фон. Об этом сообщает издание The Verge.

Зачастую при съемке какой-либо достопримечательности на изображении могут остаться и нежелательные детали, например туристы или деревья. Убрать такие объекты можно как самостоятельно в редакторе изображений, так и с помощью специальных программ, которые делают то же самое автоматически.

В случае с видео исходный материал для таких манипуляций представляет собой набор из большого количества кадров, а объект на них может постоянно двигаться относительно фона, из-за чего редактирования становится гораздо более сложной задачей даже для алгоритмов. Существуют программы и плагины к популярным редакторам, позволяющие удалять объекты на видео, но они требуют длительных манипуляций со стороны пользователя, например точного выделения плоскости, в которой расположен фон.

Adobe представила свое решение этой задачи на конференции MAX, посвященной презентациям новых продуктов компании. Функция, разрабатываемая в рамках проекта Cloak, позволяет пользователю выделить объект, после чего алгоритм самостоятельно удалит объект с учетом фона и смежных кадров для качественного редактирования.

Разработчики продемонстрировали функцию на двух примерах: в одном случае алгоритм смог за несколько секунд удалить столб, находящийся в кадре перед Храмом Христа Спасителя в Москве, а во втором случае алгоритму даже удалось удалить движущихся людей, занимавших существенную часть кадра. Стоит отметить, что пока продемонстрированная функция является лишь прототипом для демонстрации технологии. О том, будет ли она использоваться в коммерческих продуктах и когда именно, в компании не сообщают.

Adobe и раньше представляла необычные алгоритмы для обработки фотографий и видео. Например, в 2015 году компания продемонстрировала работу программы, которая на основе видеозаписи с движущимися людьми или другими объектами создает фотографию, лишенную этих объектов. Эта функция позиционировалась компанией для съемки достопримечательностей в людных местах. Также Adobe научила свои графические редакторы автоматически дорисовывать недостающие части на фотографиях, а также редактировать выражение лиц.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Adobe научила алгоритм реалистично удалять объекты на видео
Физики описали образование электронного стекла
В США начали расследование «урановой сделки» с Россией
Росгвардия: у нас нет денег на перевод ОМОНа на военную службу
Российские СМИ атаковал вирус-шифровальщик
Украина отказала Саакашвили в политическом убежище
Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву в армии
Фанатов итальянского клуба заставят посетить Освенцим
Трампа забросали флагами РФ в здании конгресса США
Спорт
Юрий Семин: С Манчини встречались еще в прошлом веке Главный тренер «Локомотива» рассказал, как его команда стала лидером чемпионата, а также вспомнил свои предыдущие встречи с Роберто Манчини
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь