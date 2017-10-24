Adobe научила алгоритм реалистично удалять объекты на видео
Компания Adobe представила на ежегодной конференции Adobe MAX ряд новых функций для обработки изображений и видео, в частности инструмент Cloak.
Компания Adobe представила на ежегодной конференции Adobe MAX ряд новых функций для обработки изображений и видео, в частности инструмент Cloak.
С его помощью пользователь может выделить на видеозаписи объект, после чего алгоритм автоматически и реалистично удалит его, заменив на фон. Об этом сообщает издание The Verge.
Зачастую при съемке
В случае с видео исходный материал для таких манипуляций представляет собой набор из большого количества кадров, а объект на них может постоянно двигаться относительно фона,
Adobe представила свое решение этой задачи на конференции MAX, посвященной презентациям новых продуктов компании. Функция, разрабатываемая в рамках проекта Cloak, позволяет пользователю выделить объект, после чего алгоритм самостоятельно удалит объект с учетом фона и смежных кадров для качественного редактирования.
Разработчики продемонстрировали функцию на двух примерах: в одном случае алгоритм смог за несколько секунд удалить столб, находящийся в кадре перед Храмом Христа Спасителя в Москве, а во втором случае алгоритму даже удалось удалить движущихся людей, занимавших существенную часть кадра. Стоит отметить, что пока продемонстрированная функция является лишь прототипом для демонстрации технологии. О том, будет ли она использоваться в коммерческих продуктах и когда именно, в компании не сообщают.
Adobe и раньше представляла необычные алгоритмы для обработки фотографий и видео. Например, в 2015 году компания продемонстрировала работу программы, которая на основе видеозаписи с движущимися людьми или другими объектами создает фотографию, лишенную этих объектов. Эта функция позиционировалась компанией для съемки достопримечательностей в людных местах. Также Adobe научила свои графические редакторы автоматически дорисовывать недостающие части на фотографиях, а также редактировать выражение лиц.