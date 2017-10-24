Трампа забросали флагами РФ в здании конгресса США

Источник: Reuters

Трамп в сопровождении лидера республиканцев в сенате Митча Макконелла направлялся в обеденный зал, когда демонстрант бросил в его сторону российские флаги, после чего стал скандировать «Трамп — предатель».

Установлено, что демонстрантом оказался Райан Клэйтон. Мужчина и ранее пытался устроить провокацию с использованием российского триколора на конференции, которая проходила в пригороде Вашингтона.