Трампа забросали флагами РФ в здании конгресса США
Президента США Дональда Трампа во время встречи с
Президента США Дональда Трампа во время встречи с
Трамп в сопровождении лидера республиканцев в сенате Митча Макконелла направлялся в обеденный зал, когда демонстрант бросил в его сторону российские флаги, после чего стал скандировать «Трамп — предатель».
Установлено, что демонстрантом оказался Райан Клэйтон. Мужчина и ранее пытался устроить провокацию с использованием российского триколора на конференции, которая проходила в пригороде Вашингтона.
Тогда он раздал участникам мероприятия российские флаги с именем президента США. Провокация была предотвращена организаторами конференции, передает телеканал RT.