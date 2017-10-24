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21:49 (мск), источник: Известия

Трампа забросали флагами РФ в здании конгресса США

Президента США Дональда Трампа во время встречи с сенаторами-республиканцами забросали российскими флагами. Инцидент произошел в здании конгресса.

Источник: Reuters

Трамп в сопровождении лидера республиканцев в сенате Митча Макконелла направлялся в обеденный зал, когда демонстрант бросил в его сторону российские флаги, после чего стал скандировать «Трамп — предатель».

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Установлено, что демонстрантом оказался Райан Клэйтон. Мужчина и ранее пытался устроить провокацию с использованием российского триколора на конференции, которая проходила в пригороде Вашингтона.

Тогда он раздал участникам мероприятия российские флаги с именем президента США. Провокация была предотвращена организаторами конференции, передает телеканал RT.

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