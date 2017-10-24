Броневик, с которого выступал Ленин, установили у Эрмитажа

Броневик был установлен у Эрмитажа во вторник, 24 октября. Он станет частью масштабной экспозиции, которая охватывает практически все свободное музейное и часть уличного пространства, передает телеканал 78.

Помимо копии броневика, у Зимнего дворца были установлены пушки, которые действительно находились там во время февральской и октябрьской революции.

В залах Эрмитажа будут представлены и другие артефакты, связанные с большевистским переворотом.

Экспозиция начнет работу с 26 октября.