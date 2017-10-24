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22:14 (мск), источник: Известия

Броневик, с которого выступал Ленин, установили у Эрмитажа

Эрмитаж подготовил масштабную экспозицию, приуроченную к 100-летнему юбилею Октябрьской революции. Одним из экспонатов станет копия броневика «Враг капитала!», с которого выступал Владимир Ленин.

Броневик был установлен у Эрмитажа во вторник, 24 октября. Он станет частью масштабной экспозиции, которая охватывает практически все свободное музейное и часть уличного пространства, передает телеканал 78.

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Помимо копии броневика, у Зимнего дворца были установлены пушки, которые действительно находились там во время февральской и октябрьской революции.

В залах Эрмитажа будут представлены и другие артефакты, связанные с большевистским переворотом.

Экспозиция начнет работу с 26 октября.

Кроме того, к ноябрю музей подготовит еще несколько точечных выставок. Посетители смогут увидеть изодранную картину с изображением коронации Александра III и другие артефакты, которые имеют отношение ко штурму большевиками Зимнего дворца в ночь с 25 на 26 октября 1917 года.

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