MDK объявило о выходе на ICO

Об этом TJ рассказал сооснователь компании Роберто Панчвидзе. Первый раунд пройдет 7—28 ноября , за него планируют продать токенов на $1 млн.

По информации TJ, MDK намерены выпустить 1 млрд токенов: 500 млн поступят в открытую продажу, 250 млн отдадут на вознаграждение пользователей, 200 млн оставят MDK, а 50 млн сохранят в качестве резерва. По курсу на 24 октября тысяча токенов обойдется примерно в $13.