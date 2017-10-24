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22:04 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

MDK объявило о выходе на ICO

Интернет-сообщество MDK выходит на ICO (Initial Coin Offering — публичное привлечение средств, в том числе и в криптовалютах, путем размещения токенов).

Об этом TJ рассказал сооснователь компании Роберто Панчвидзе. Первый раунд пройдет 7—28 ноября, за него планируют продать токенов на $1 млн.

По информации TJ, MDK намерены выпустить 1 млрд токенов: 500 млн поступят в открытую продажу, 250 млн отдадут на вознаграждение пользователей, 200 млн оставят MDK, а 50 млн сохранят в качестве резерва. По курсу на 24 октября тысяча токенов обойдется примерно в $13.

Вырученные средства MDK планирует потратить на техническую доработку платформы и выпуск приложения. На платформе пользователи смогут создавать контент и помогать развитию MDK, за что будут зарабатывать токены.

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