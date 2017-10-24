Городские службы Астаны перешли на усиленный режим — Асет Исекешев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Гололед в Астане стал причиной усиления работы городских служб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акима столицы Асета Исекешева.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Гололед в Астане стал причиной усиления работы городских служб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акима столицы Асета Исекешева.
«В связи с погодными условиями все городские службы перешли на усиленный режим работы. Задействованы все коммунальные и подрядные организации, спецтехника, используются необходимые противогололедные реагенты. Тем не менее, просим жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты поездок по городу и быть внимательнее на дорогах!» — написал Исекешев на своей странице в Фейсбуке.
По информации акима столичного района «Сарыарка» Армана Турлубека, в районе «в ночное время задействовано 42 единицы спецтехники».
«Проводятся работы по подсыпке мостов и перекрёстков, остановок противогололедными реагентами», — написал он в соцсетях.
Как сообщает сайт столичного акимата, 25 октября в Астане также будет облачно, временами снег, низовая метель. Ветер западный,
В четверг — переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер