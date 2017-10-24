Городские службы Астаны перешли на усиленный режим — Асет Исекешев

«В связи с погодными условиями все городские службы перешли на усиленный режим работы. Задействованы все коммунальные и подрядные организации, спецтехника, используются необходимые противогололедные реагенты. Тем не менее, просим жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты поездок по городу и быть внимательнее на дорогах!» — написал Исекешев на своей странице в Фейсбуке.