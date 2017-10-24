Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Правда и мифы о работе патологоанатома
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Пять историй современных кораблей-призраковВ Мировом океане и сегодня дрейфуют покинутые командой суда, доставляя немало хлопот как грузовым кораблям, так и пассажирским лайнерам
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
22:16 (мск), источник: Kazinform

Городские службы Астаны перешли на усиленный режим — Асет Исекешев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Гололед в Астане стал причиной усиления работы городских служб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акима столицы Асета Исекешева.

«В связи с погодными условиями все городские службы перешли на усиленный режим работы. Задействованы все коммунальные и подрядные организации, спецтехника, используются необходимые противогололедные реагенты. Тем не менее, просим жителей и гостей столицы заранее планировать маршруты поездок по городу и быть внимательнее на дорогах!» — написал Исекешев на своей странице в Фейсбуке.

По информации акима столичного района «Сарыарка» Армана Турлубека, в районе «в ночное время задействовано 42 единицы спецтехники».

«Проводятся работы по подсыпке мостов и перекрёстков, остановок противогололедными реагентами», — написал он в соцсетях.

Как сообщает сайт столичного акимата, 25 октября в Астане также будет облачно, временами снег, низовая метель. Ветер западный, северо-западный, 15−20 м/с. Температура ночью −3…−5 °С, днем 0…-2 °С.

В четверг — переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер северо-западный, 9−14 м/с. Температура ночью −3…−5 °С, днем 0…-2 °С.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Полиция Астаны ищет пострадавших от действий застройщика
Районный аким Алматы призвал своих подчиненных не сидеть в кабинетах
В США начали расследование «урановой сделки» с Россией
Росгвардия: у нас нет денег на перевод ОМОНа на военную службу
Российские СМИ атаковал вирус-шифровальщик
Украина отказала Саакашвили в политическом убежище
Путин заявил о постепенном уходе от службы по призыву в армии
Фанатов итальянского клуба заставят посетить Освенцим
Трампа забросали флагами РФ в здании конгресса США
Спорт
Юрий Семин: С Манчини встречались еще в прошлом веке Главный тренер «Локомотива» рассказал, как его команда стала лидером чемпионата, а также вспомнил свои предыдущие встречи с Роберто Манчини
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь