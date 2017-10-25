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Прогноз погоды на 25 октября

25 октября погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 57% 754 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах и Сороках столбики термометров покажут 6 градусов.

В Бельцах и Оргееве ожидается до 7 градусов тепла. В Кишинёве, Тирасполе и Леове воздух прогреется до 9.

В Комрате на градус больше — 10, а Кагуле — 11.

26 октября температура воздуха немного повысится.

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