Прогноз погоды на 25 октября
25 октября погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.
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25 октября погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков.
В Бричанах и Сороках столбики термометров покажут 6 градусов.
В Бельцах и Оргееве ожидается до 7 градусов тепла. В Кишинёве, Тирасполе и Леове воздух прогреется до 9.
В Комрате на градус больше — 10, а Кагуле — 11.
26 октября температура воздуха немного повысится.