За 8 месяцев в регионе смертность превысила рождаемость почти на тысячу человек

Источник: Новый Калининград

При этом рост смертности произошел в том числе за счет увеличения случаев гибели от болезней сердца (+119). В этом году, согласно данным Калининградстата, уменьшилось количество смертей от так называемых «внешних» причин (-143).

Несмотря на негативные показатели естественного прироста населения, число жителей Калининградской области за 8 месяцев выросло на 5790 человек. Это произошло за счет положительного миграционного потока из других регионов страны (+2866), стран СНГ (+3764).