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11:59 (мск), источник: Новый Калининград

За 8 месяцев в регионе смертность превысила рождаемость почти на тысячу человек

В Калининградской области с начала года уровень смертности превысил показатели рождаемости на 968 человек. Об этом свидетельствуют данные сборника материалов регионального управления Федеральной службы статистики.

Источник: Новый Калининград

При этом рост смертности произошел в том числе за счет увеличения случаев гибели от болезней сердца (+119). В этом году, согласно данным Калининградстата, уменьшилось количество смертей от так называемых «внешних» причин (-143).

Несмотря на негативные показатели естественного прироста населения, число жителей Калининградской области за 8 месяцев выросло на 5790 человек. Это произошло за счет положительного миграционного потока из других регионов страны (+2866), стран СНГ (+3764).

Отметим, что на данный момент, по официальным данным, в Калининградской области проживает 992 051 человек.

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