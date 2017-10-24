Россия построит станцию на Луне к 2050 году

Источник: РИА "Новости"

После того как будут построены базовый, энергетический, лабораторный модули, а также радиационное убежище и луноход, начнутся пилотируемые экспедиции на Луну и возведение первых элементов станции.

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В 2040 году стартует третий этап лунной программы. Членам экспедиции предстоит решить задачи по добыче и использованию воды и кислорода. Кроме того, будет отработано производство необходимых элементов из местных ресурсов.