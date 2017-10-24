Россия построит станцию на Луне к 2050 году

После того как будут построены базовый, энергетический, лабораторный модули, а также радиационное убежище и луноход, начнутся пилотируемые экспедиции на Луну и возведение первых элементов станции.
В 2040 году стартует третий этап лунной программы. Членам экспедиции предстоит решить задачи по добыче и использованию воды и кислорода. Кроме того, будет отработано производство необходимых элементов из местных ресурсов.
После 2050 года станцию начнут использовать для дальнейшего освоения космоса. К этому времени будут построены хранилища топлива для кораблей, многоразовые транспортные средства и комплексы по добыче редких ресурсов. Российская станция будет оказывать поддержку экспедициям в дальний космос, передавал iz.ru.