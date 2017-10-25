В Гонконге представили редкий розовый бриллиант

Источник: Reuters

Редкий бриллиант насыщенного розового цвета представили в Гонконге. Драгоценный камень планируется выставить на аукционе. Торги будет проводить аукционный дом Sotheby’s в Женеве в следующем месяце.

Уникальный розовый камень весит более 37 карат.

Представители аукционного дома планируют выручить на торгах не менее 30 миллионов долларов.

Однако эксперты ювелирного дела уверены, что итоговая цена камня будет значительно выше указанной суммы. Такие прогнозы они делают поскольку бриллиант отличается не только своими размером и чистотой, но и глубиной цвета.