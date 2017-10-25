В Гонконге представили редкий розовый бриллиант
Камень весит больше 37 карат.
Камень весит больше 37 карат.
Редкий бриллиант насыщенного розового цвета представили в Гонконге. Драгоценный камень планируется выставить на аукционе. Торги будет проводить аукционный дом Sotheby’s в Женеве в следующем месяце.
Уникальный розовый камень весит более 37 карат.
Однако эксперты ювелирного дела уверены, что итоговая цена камня будет значительно выше указанной суммы. Такие прогнозы они делают поскольку бриллиант отличается не только своими размером и чистотой, но и глубиной цвета.
Добавим, что на грядущих торгах также выставят еще два других редчайших камня: желтые бриллианты с уникальной историей. В XIX веке драгоценности принадлежали княжескому роду Доннерсмарков и скандально известной маркизе Паиве российского происхождения. Семья выставила камни на торги впервые в 2007 году, пишет сайт НТВ.Ru.