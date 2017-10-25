В парке «Зарядье» прошел первый модный показ
На подиум вышли модели в платьях от модного дома Firdaws Айшат Кадыровой.
На подиум вышли модели в платьях от модного дома Firdaws Айшат Кадыровой.
МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Лука, Юлия Ермилова/. Московский парк «Зарядье», открытый в сентябре 2017 года, в среду принимал первый в своей истории показ модной коллекции. На подиум медиацентра вышли модели в платьях от грозненского модного дома Firdaws Айшат Кадыровой, специализирующемся на мусульманской женской одежде и аксессуарах.
Жемчужина Чечни
Firdaws давно зарекомендовал себя как национальный бренд Чечни: его делают узнаваемым именно лаконичный и сдержанный стиль женских платьев. Около 50 нарядов модного дома прибыли в Москву из Грозного. Модели дефилировали в обуви на плоском или невысоком каблуке и с покрытой головой — незаменимыми предметами гардероба каждой мусульманской девушки.
Дом моды Firdaws под руководством Медни Кадыровой, супруги главы Чечни Рамзана Кадырова, начал работу в 2009 году в Грозном. В 2011 году он завоевал в Москве
Коллекция «Горная жемчужина» — это платья из невесомого шелка и шифона, бархата, воздушной органзы и романтичного кружева, полностью закрывающие женское тело. Ключевые оттенки коллекции олицетворяют природные цвета жемчуга — белый, кремовый,
Сама Кадырова в беседе с ТАСС призналась, что осталась довольна состоявшимся показом. «Все получилась так, как я хотела. Большое спасибо всем пришедшим гостям. Приглашаю на следующие мои коллекции», — сказала глава модного дома.
«Мысленно примерила все платья»
Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя состоявшийся показ, назвал Чечню законодательницей мод Северного Кавказа. «Вместе с республикой создается новый стиль. Прекрасный город, дороги, гостиницы, инфраструктура. Чечня — это возрождение», — сказал он.
Народная артистка России Лариса Долина отметила гармонично подобранные аксессуары моделей. «Все дело в деталях: прекрасные лекала, фасоны, аксессуары. А какие сумочки! Айшат — невероятно талантливая девушка», — сказала Долина.
Певица Валерия отметила, что платья удивили ее смелыми деталями, несмотря на лаконичный и сдержанный стиль нарядов. «Для этих художников существует очень много ограничений, им приходится работать над деталями. Коллекция вся буквально состоит из “нюансов” — плиссированных деталей, мерцающих вставок. Очень тонко, деликатно, я мысленно примерила все платья на себя», — сказала она.
О парке
Парк «Зарядье» открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей в него стал с 11 сентября. Это первый крупный парк, созданный в столице за последние 50 лет.
На территории представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. В парке также разместились филармония, «Парящий мост»,