«Попытка поднять чернь против власти». Что писали газеты в октябре 1917-го

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Источник: РИА "Новости"

«Русские ведомости»

(Москва), 20 октября (2 ноября) 1917 г.:

«В течение дня к министру-председателю А. Ф. Керенскому заезжали многие из членов Временного правительства, чтобы осведомиться о положении дел в Петрограде в связи с ожидающимся выступлением большевиков.

А. Ф. Керенский на основании имеющихся у него данных указывал, что, по-видимому, демонстрация большевиков не состоится. Агитация, ведущаяся в пользу выступления, не имеет особого успеха ни в войсках, ни среди большинства рабочих. Отдельные же попытки к нарушению порядка и спокойствия столицы не будут допущены правительством".

А в Смольном на собрании представителей полковых и ротных комитетов выступил с речью Троцкий. Оратор указал, что даже в социалистических газетах спрашивают, на какой день и когда большевики готовят вооружённое восстание. «У нас, большевиков, — сказал Троцкий, — нет такого решения, о котором бы не сообщалось в нашем печатном органе. Я могу завидетельствовать, что петроградский гарнизон воспротивился бы выводу войск».

«Большевики, — пишет далее газета, — в последнюю минуту отказались от выступления, которое они готовили на 20, 22 октября. Теперь они заявляют, что это выступление — миф, выдумка буржуазной печати. Они не отрицают, что готовились выступать, но заявляют, что сроков не назначали».

Источник: РИА "Новости"

«Известия Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих и солдатских депутатов»

(Петроград), суббота, 20 октября (2 ноября) 1917 г.:

«Общим собранием гаража и мастерских 1-й запасной автомобильной роты принята следующая резолюция: «В настоящее тяжёлое время, когда ряды революционной демократии, раздираемой внутренними раздорами, всё более и более редеют, когда революционная демократия, освободившаяся от царской опеки (так это царь её опекал? — А. Ф.), сама ответственна за благополучие народа… — в это время недопустимы никакие сепаратные выступления, а потому петроградский гарнизон и пролетариат обязаны каждый свой шаг согласовывать с желаниями всей российской армии и всего российского пролетариата…».

Гараж и мастерская 1-й автомобильной роты, считая предполагаемое выступление несвоевременным, постановили не принимать в нём никакого участия

Газета также сообщает, что «…прибытие хлебных грузов в столицу с каждым днём уменьшается, ввиду чего особое присутствие по продовольствию вынуждено с 21 октября с. г. временно уменьшить хлебный паёк и выдавать полфунта вместо три четверти фунта по основной, по полфунта вместо три четверти фунта хлеба по дополнительной карточкам. Ввиду резкого сокращения подвоза яиц в течение 4-й недели октября будет выдаваться по 1 яйцу на недельный купон».

«Речь»

(Петроград), 20 октября (2 ноября) 1917 г.:

«Практика введённой на днях платы за проезд солдат в трамвае показала, что подавляющее большинство солдат приняло это нововведение безропотно и платит пятаки, не споря. Но есть, конечно, и известный процент отказывающихся платить… Что является совершенно неожиданным, это во многих случаях мотивировка отказов.

В проходе вагона стоит солдат и читает какую-то газету. Подходит кондуктор и спрашивает:

— Ваш билет?

— Нет билета, — резко отрываясь от газеты, озлобленно отвечает солдат, — я не возьму его, я не желаю подчиняться большевикам…

— При чём тут большевики, — удивлённо и растерянно говорит кондуктор, — это постановление городской думы, все солдаты теперь платят!

— А я не буду платить! Это большевики постановили!..

Кондуктор, разводя руками, проходит дальше".

Очередное воззвание печатают «Известия»

Вторник, 24 октября (6 ноября) 1917 г.:

«В грозный час русской революции, когда враг стоит у ворот Петрограда, когда волна погромов захватывает всю Россию, когда контрреволюция мобилизовала все силы, — партия большевиков желает вызвать вас на улицу для свержения Временного правительства и захвата власти.

Товарищи рабочие и солдаты, ваше выступление будет торжеством контрреволюции!

Сорганизовавшиеся тёмные элементы, ведомые опытной рукой, ждут вашего выступления, чтобы превратить его в погром и сорвать Учредительное Собрание… Ваше выступление породит междуусобную войну в рядах демократии и ничего, кроме вреда делу революции и социализма, не принесёт.

Товарищи солдаты и рабочие! Ставьте вопрос о выступлении на всех фабриках, заводах и в казармах, разъясняйте всю опасность его для революции и настойчиво призывайте к отказу от выступления… Пусть каждый из вас отдаст все силы успокоению масс, возбуждённых демагогическими и преступными лозунгами! Все за дело!..

Фракция с. -д. меньшевиков Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов".

Газета подробно информирует о дебатах в Совете Российской Республики по вопросу о мире. Из речи меньшевика-интернационалиста Р. Абрамовича:

«Мы полагаем, что Россия осталась и останется великой страной с огромным будущим, и поэтому наша политика должна быть политикой сильного государства, с которым не могут не считаться. Союзники должны знать, что наша страна вести войну дальше не желает, что наша армия не ждёт от этой войны никаких освободительных чудес».

Страна и армия ждут скорейшего окончания войны с честью для России, т. е. мира без аннексий и контрибуций

Из речи меньшевика-оборонца А. Потресова:

«…Россия не желает мира во что бы то ни стало… Иначе мы получим мир, за который будущее поколение проклянёт тех, кто стоял у власти во время революции. Мы должны укрепить в стране идею всенародной обороны. Если же бы мне сказали, что немедленный мир обязателен, что с этим бороться невозможно, тогда я сказал бы: пусть власть берут большевики и расплачиваются за это перед лицом истории (аплодисменты)».

Источник: РИА "Новости"

Орган московского комитета парти социалистов-революционеров — газета «Труд»

20 октября (2 ноября) 1917 г.:

«…Социалисты-революционеры не сойдут со своих сторожевых постов; они погибнут вместе с народовластием, но без жестокого боя не отдадут Учредительного Собрания ни Ленину, ни Рябушинскому, ни Пуришкевичу…».

Кадетская «Речь»

(Петроград), 20 октября (2 ноября) 1917 г., среда:

О происходящем в Совете Республики: «…Один за другим Камков, Дан и Мартов (Б. Камков — левый эсер, Ф. Дан и Ю. Мартов — меньшевики. — А. Ф.) захлёбывались в своём красноречии и говорили обо всём, кроме того что в столице мятеж и что прежде всего его нужно подавить. Вместо этого они снова стали сводить все старые счёты и поднимать со дна всю злобу и ненависть, которых так много накопилось.

Им возражал министр труда Гвоздев и, ссылаясь на то, что он сам двадцать лет тянул лямку рабочего, утверждал, что они не имеют права втравливать в эту преступную авантюру рабочий класс, который-де может по своему умонастроению и душевному состоянию выйти теперь на улицу.

Понимая, сколь опасна авантюра большевиков, учитывая сознательность их действий, революционная демократия дрогнула перед необходимостью, несомненно жестокой, но неизбежной, подавить бунт решительными средствами, и все увязли в полуленинстве.

Они повторяют реверансы по адресу большевиков, в то время как большевики отлучили их от всякого общения с революционной церковью… Дедка за репку, бабка за дедку, Мартов за Ленина, Камков за Мартова, Дан за Камкова… Вытащат ли они репку и что это будет за репка, быстро покажут ближайшие дни".

Из речи А. Ф. Керенского на заседании 24 октября:

«…В настоящее время существует в столице состояние, которое именуется на языке судебной власти и закона состоянием восстания.

Это есть попытка поднять чернь против существующего порядка, сорвать Учредительное Собрание и раскрыть фронт перед сплочёнными полками железного кулака Вильгельма.

Я говорю с совершенным сознанием: чернь, потому что вся сознательная демократия и ее Центральный Исполнительный Комитет, все армейские организации, всё, чем гордится и должна гордиться свободная Россия, — разум, совесть и честь великой русской демократии — протестует против этого…".

«Труд»

(Москва), 20 октября (2 ноября) 1917 г.:

«По городу циркулируют слухи об аресте в Петрограде представителей высшей правительственной власти. По имеющимся в штабе точным сведениям, сообщения эти вымышлены и носят явно провокационный характер».

«Безумная авантюра» — так озаглавлена статья на первой полосе «Известий»

25 октября (7 ноября) 1917 г.:

«По-видимому, всякие убеждения уже бесплодны и большевистское восстание, против которого мы всё время предостерегали, как против ужасного для страны испытания, организуется и начинается.

За три недели до выборов в Учредительное Собрание, за несколько дней до съезда Советов большевики приняли решение произвести новый переворот.

Они опираются на широко разлитое недовольство и на не менее широкую бессознательность солдатских и рабочих масс. Они взяли на себя смелость обещать и хлеб, и мир, и землю народу. Мы не сомневаемся в том, что ни одно из этих обещаний они не были бы в состоянии исполнить, если бы даже их попытка увенчалась успехом.

Они не могут дать хлеба городскому населению, потому что его подвозится мало и не может быть подвезено больше вследствие расстройства железных дорог… Но его может быть подвезено значительно меньше вследствие усиления анархии и будет подвезено меньше.

Поэтому первым последствием большевистского выступления будет ухудшение продовольствия и городов, и армии.

И это ухудшение вылилось бы в полный голод, если бы действительно большевикам удалось захватить власть: ведь большевистского правительства в далёких южных степях никогда не признали бы и не дали бы хлеба те, кто снабжает им всю Россию…

Что касается земли, то переход земли в руки трудящихся может совершиться двумя путями: либо изданием соответствующих законов и правильной организацией распределения земли, либо путём простого захвата её крестьянами. Первый путь предполагает… создание местных земельных комитетов, работающих по определённому плану на основании учёта земель и населения. Как могут организовать это большевики, 20 октября (2 ноября) 1917 г., Самое большее, что они могут сделать, — это издать распоряжение в двух словах: 20 октября (2 ноября) 1917 г., Всеобщий разгром имений вовсе ещё не означает распределения земли, и безземельные крестьяне при нём останутся такими же безземельными…

Не лучше обстоит дело и с миром… Мир может заключить только государство…

Но со страной, находящейся в состоянии гражданской войны, никто мира заключать не станет, потому что не имеет смысла договор с непризнанным правительством

Источник: РИА "Новости"

«Русские ведомости»

(Москва), 20 октября (2 ноября) 1917 г.:

«На Выборгской стороне — в цитадели петроградской анархии — Ленина уже называют буржуем. Его поведение не кажется уже достаточно последовательным, решительным и «революционно-демократическим«. Там появился новый кумир под псевдонимом Солнцев. Не знаю, правда ли, что «товарищ Солнцев« служил до последнего времени сторожем на инородческом кладбище, но допускаю вполне, что именно он, а не Ленин явится последним могильщиком русской революции… Большевизм в погромах… соприкоснулся уже с черносотенством чистейшей воды… Последователи эсеров и меньшевиков ушли к Ленину, Зиновьеву и Троцкому, а отсюда они пойдут дальше, к будущим лидерам черносотенцев».

По-иному рассуждали сами анархисты, союзники большевиков в дни октябрьского переворота, одним из вожаков которых был Н. Солнцев, он же Иосиф Блейхман (1868 — 1921).

Газета «Буревестник», орган Федерации анархических групп

Первый номер от 11 (24) ноября 1917 г.:

«Товарищи анархисты! Пробил великий исторический час.

Полувековая наша тяжба, тяжба анархизма с социализмом, подходит к решительному концу, и ясно видно, что победа останется за нами.