Зимний брали дважды. Народные массы чуть не утопили революцию в вине?

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Объектом штурма на этот раз стали винные погреба Зимнего дворца, где хранилась пятая часть всего алкоголя Петрограда. Манящий винный дух без труда перебил революционный дух «победившего пролетариата», толпы ринулись опустошать царские склады. И если при самом взятии Зимнего погибло несколько человек, то при погроме его винных погребов упилось до смерти и утонуло в разлившемся вине куда больше людей.

«Допить остатки!»

Сразу после падения Временного правительства Зимний дворец стал объектом всеобщего любопытства: народ хотел видеть, где жили «кровавые цари».

Стихийные экскурсии ни к чему хорошему привести не могли. Жертвами «экскурсантов» стали портреты Александра III и Николая II, исколотые штыками, разбитая посуда и мебель. Люди прихватывали дверные ручки, постельное бельё, столовое серебро, срезали обивку с мебели. Однако этот ущерб был относительно небольшим: значительная часть сокровищ Зимнего и Эрмитажа находилась в эвакуации.

Источник: РИА "Новости"

Едва ли не самую большую ценность представлял винный погреб дворца. Там хранились редкие коллекционные вина, коньяки и другие спиртные напитки на многие миллионы золотых рублей — 100 тыс. бутылок! Здесь были массандровские, французские, испанские, итальянские вина, редкие коллекционные коньяки и ликёры, виски элитных марок, отборные водка и пиво. В эти-то погреба с лозунгом «Допьём романовские остатки!» и устремились разгромившие Зимний дворец революционные массы. Охранявшие вход в винную сокровищницу солдаты Преображенского и Павловского полков упились вместе с ликующим народом.

Поставленные в караул большевиками питерские рабочие-красногвардейцы смогли продержаться трезвыми только сутки. Не выполнили свою задачу и броневики, посланные к Зимнему для наведения порядка. Их экипажам передали столько бутылок, что солдаты тут же забыли обо всём и немедленно приступили к дегустации. Посылали к Зимнему и пожарных, которые должны были залить винный погреб водой, но в результате те тоже напились сами.

Входы в погреба пытались замуровать сначала в один кирпич, а потом и в два, но ничего не помогало — страждущие разбирали кирпичи или проникали в погреб через окна, высадив решётки.

Солдаты выбивали прикладами деревянные пробки из винных бочек, протыкали их штыками и пили, пока не падали в разлившееся по погребу винное море. Многие захлёбывались насмерть, их трупы вытаскивали и укладывали в ряд на площади.

Солдатский контроль

По официальной советской версии, отряд из матросов-балтийцев и самоотверженных пожарных смог уничтожить запасы вина в Зимнем дворце. На самом деле всё, что не было выпито, выплеснулось из подвала дворца наружу. Элитный алкоголь из разбитых бутылок и бочек стекал по канавам в Неву, а уже изрядно набравшиеся солдаты, матросы, рабочие-красногвардейцы и просто обыватели лакали этот адский коктейль прямо с земли.

Источник: РИА "Новости"

Помимо царских запасов Зимнего в Петрограде в 1917 г. насчитывалось 570 винных складов и погребов. Вина хранились в подвалах дворцов великих князей, аристократов и толстосумов. Охота за «винными сокровищами» стала своего рода промыслом и привлекала массу горожан, что совсем не нравилось революционным солдатам и матросам, которые желали разбираться со спиртным без участия штатских. Солдаты Финляндского полка объявили Васильевский остров на военном положении и предупредили, что будут расстреливать грабителей на месте. А Военно-революционный комитет (ВРК), бывший в то время реальной властью в Петрограде, чтобы хоть как-то пресечь бесконтрольное разграбление вина в городе, вынужден был пообещать ежедневно выдавать спиртное представителям воинских частей — по две бутылки на солдата в день.

Тот же ВРК принял «гениальное» решение — послать телефонограммы во все районные советы и предупредить товарищей, чтобы не пили и вообще следили за трезвым состоянием революционных масс.

А как уследить? Солдаты громили винные погреба при полном вооружении, иногда даже под прикрытием пулемётов. В места, где они наслаждались напитками, нельзя было сунуть носа. Солдаты постреливали в воздух, отпугивая штатских, а подвернувшихся солдат из других частей чуть ли не силой накачивали спиртным. В итоге рабочие и матросы отказались участвовать в усмирении «винных погромщиков». Этим занимались летучие отряды, почти полностью состоящие из латышских стрелков.

Нервный тик Ильича

По свидетельствам очевидцев, на Ленина эти события произвели гнетущее впечатление, даже «судорога подёргивала его лицо».

Ильич кричал, что эти мерзавцы утопят в вине всю революцию.

Большевики объявили винные погромы провокацией буржуев. Была также версия, что среди погромщиков видели провокаторов из «Комитета спасения Родины и революции» — таким путём они якобы надеялись смести новую власть.

Максим Горький так описывал эти события: «Каждую ночь толпы людей грабят винные погреба, напиваются, бьют друг друга бутылками по башкам, режут руки осколками стекла и точно свиньи валяются в грязи, в крови». В ночь на 5 ноября команда шофёров исполкома Петросовета разгромила винный погреб во дворце великой княгини Ксении Александровны — было выпито, похищено и разбито 25 тыс. бутылок. Через несколько дней солдаты взломали вагон со спиртом на одной из железнодорожных станций и принялись пить спирт прямо из цистерны. По железнодорожным служащим, пытавшимся им помешать, открыли стрельбу.