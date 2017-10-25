В аэропорту Пулково появится 3-часовая бесплатная перехватывающая парковка

«Подана заявка на аренду земельного участка на подъезде к аэропорту Пулково для организации перехватывающей парковки. Она будет условно бесплатной. Там в течение 3 часов без оплаты будут находиться встречающие опоздавших рейсов или те, кто слишком рано приехали в аэропорт, — рассказал 24 октября на коллегии комитета по транспорту представитель оператора.
Далее будет вводиться некий выталкивающий тариф, чтобы пассажиры не оставляли там свои машины на дни или недели.
Представитель оператора аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы»
По его словам, в аэропорту разработана целая программа по исправлению транспортной ситуации на привокзальной площади и подъездах к Пулково. Работа служб ответственных за движение на площадке будет усилена, будет создано новое информирование о правилах парковки и передвижения у аэропорта для тех кто подъезжает по Пулковскому шоссе и КАД.