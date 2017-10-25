В аэропорту Пулково появится 3-часовая бесплатная перехватывающая парковка

«Подана заявка на аренду земельного участка на подъезде к аэропорту Пулково для организации перехватывающей парковки. Она будет условно бесплатной. Там в течение 3 часов без оплаты будут находиться встречающие опоздавших рейсов или те, кто слишком рано приехали в аэропорт, — рассказал 24 октября на коллегии комитета по транспорту представитель оператора.

Далее будет вводиться некий выталкивающий тариф, чтобы пассажиры не оставляли там свои машины на дни или недели.

По его словам, в аэропорту разработана целая программа по исправлению транспортной ситуации на привокзальной площади и подъездах к Пулково. Работа служб ответственных за движение на площадке будет усилена, будет создано новое информирование о правилах парковки и передвижения у аэропорта для тех кто подъезжает по Пулковскому шоссе и КАД.