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11:48 (мск), источник: Фонтанка

В аэропорту Пулково появится 3-часовая бесплатная перехватывающая парковка

Оператор аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» создаст перехватывающую парковку на Пулковском шоссе, чтобы решить проблемы с заторами на территории аэропорта и рядом с ним.

«Подана заявка на аренду земельного участка на подъезде к аэропорту Пулково для организации перехватывающей парковки. Она будет условно бесплатной. Там в течение 3 часов без оплаты будут находиться встречающие опоздавших рейсов или те, кто слишком рано приехали в аэропорт, — рассказал 24 октября на коллегии комитета по транспорту представитель оператора.

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Далее будет вводиться некий выталкивающий тариф, чтобы пассажиры не оставляли там свои машины на дни или недели.
Представитель оператора аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы»

По его словам, в аэропорту разработана целая программа по исправлению транспортной ситуации на привокзальной площади и подъездах к Пулково. Работа служб ответственных за движение на площадке будет усилена, будет создано новое информирование о правилах парковки и передвижения у аэропорта для тех кто подъезжает по Пулковскому шоссе и КАД.

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