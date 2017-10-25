Погода в Приморье становится еще теплее
Погода в Приморье станет еще теплее, сегодня, 25 октября, температура воздуха прогреется еще на 2−4 градуса, сообщает «Deita. ru».
Погода в Приморье станет еще теплее, сегодня, 25 октября, температура воздуха прогреется еще на 2−4 градуса, сообщает «Deita. ru».
По данным Примгидромета, погода в крае определяется полем повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер днем
Во Владивостоке малооблачно, без осадков. Ветер утром и днем
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер днем
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер
Таисия Масина.