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03:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Погода в Приморье становится еще теплее

Погода в Приморье станет еще теплее, сегодня, 25 октября, температура воздуха прогреется еще на 2−4 градуса, сообщает «Deita. ru».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 64% 754 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: ДЕЙТА

По данным Примгидромета, погода в крае определяется полем повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер днем северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +5..+16°C.

Во Владивостоке малооблачно, без осадков. Ветер утром и днем северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днем поднимется до +12…+14°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью днем +12…+14°С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура ночью днем +13…+15°С.

Таисия Масина.

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