Песков предложил «всем посмотреть» фильм «Матильда»

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, побывав на премьере фильма Алексея Учителя «Матильда», предложил всем самим посмотреть киноленту.

Песков не ответил на вопрос о том, понравился ли ему фильм.

Он предложил «всем сходить и посмотреть» фильм самостоятельно. «Каждый придет к своему мнению», — подчеркнул он, передает «Интерфакс» в своем Facebook.

Фильм 7.9 Матильда

Ранее депутаты Госдумы, также побывавшие на премьере «Матильды», рассказали о своих впечатлениях от фильма. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал киноленту Учителя великолепной. Он отметил, что в фильме все показано «очень нежно». Депутат от «Единой России» Иосиф Кобзон счел фильм «красивым и романтичным».

Фильм «Матильда» посвящен отношениям будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. Премьера прошла в кинотеатре «Октябрь» в Москве во вторник, 24 октября. Во время показа фильм за нарушениям общественного порядка задержали семь человек.