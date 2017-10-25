Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Российский алмазодобытчик списал 9 млрд руб. из-за аварии
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
8В Греции зажгли огонь зимних Олимпийских Игр-2018
01:55 (мск), источник: РБК

Песков предложил «всем посмотреть» фильм «Матильда»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, понравился ли ему фильма Алексея Учителя «Матильда». Он предложил всем посмотреть и составить свое впечатление.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, побывав на премьере фильма Алексея Учителя «Матильда», предложил всем самим посмотреть киноленту.

Песков не ответил на вопрос о том, понравился ли ему фильм.

Он предложил «всем сходить и посмотреть» фильм самостоятельно. «Каждый придет к своему мнению», — подчеркнул он, передает «Интерфакс» в своем Facebook.

Фильм
7.9
Матильда

Ранее депутаты Госдумы, также побывавшие на премьере «Матильды», рассказали о своих впечатлениях от фильма. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал киноленту Учителя великолепной. Он отметил, что в фильме все показано «очень нежно». Депутат от «Единой России» Иосиф Кобзон счел фильм «красивым и романтичным».

Фильм «Матильда» посвящен отношениям будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской. Премьера прошла в кинотеатре «Октябрь» в Москве во вторник, 24 октября. Во время показа фильм за нарушениям общественного порядка задержали семь человек.

До этого ленту в закрытом формате показали ряду депутатов, главе комитета Госдумы по культуре Станиславу Говорухину, депутату Сергею Боярскому, Ольге Казаковой и некоторым другим. Парламентарии отмечали, что не увидели оскорбления чувств верующих в фильме.

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
В США начали расследование «урановой сделки» с Россией
Росгвардия: у нас нет денег на перевод ОМОНа на военную службу
Российские СМИ атаковал вирус-шифровальщик
На Украине начнут снимать отпечатки пальцев у въезжающих россиян
Трампа забросали флагами РФ в здании конгресса США
Криштиану Роналду заявил, что Россия приносит ему удачу
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь