Автомобилисты превратили в месиво ВЭФовские газоны на острове Русском
Эвакуаторы до
Эвакуаторы до
Владивосток, 25 октября, PrimaMedia.
В грязевое месиво превратили ухоженный газон напротив центрального входа в кампус ДВФУ на острове Русском недобропорядочные автомобилисты. В дни
С 23 по 25 октября на острове Русском проходит форум, объединяющий
Территорию напротив центрального входа в кампус облагораживали этим летом перед третьим ВЭФом, тогда же заасфальтировали стихийную парковку неподалеку от северного КПП. Примечательно, что машины