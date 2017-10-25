Автомобилисты превратили в месиво ВЭФовские газоны на острове Русском

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Владивосток, 25 октября, PrimaMedia.

В грязевое месиво превратили ухоженный газон напротив центрального входа в кампус ДВФУ на острове Русском недобропорядочные автомобилисты. В дни ИТ-форума «Русский MeetUp», проходящего на базе университета, мест для всех машин оказалось недостаточно, и некоторые водители заезжают прямо на травянистые пригорки, облагороженные перед третьим Восточным экономическим форумом. Достать нарушителей эвакуаторы не могут, сообщает ИА PrimaMedia.

С 23 по 25 октября на острове Русском проходит форум, объединяющий ИТ-сообщество Дальнего Востока, России и стран АТР. Неудивительно, что многим гостям, а может быть и студентам университета, не хватило места для парковки. Поэтому некоторые автомобилисты решили выйти из создавшегося положения далеко не самым чистым способом.