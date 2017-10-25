Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
03:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Автомобилисты превратили в месиво ВЭФовские газоны на острове Русском

Эвакуаторы до горе-паркунов добраться не могут (ФОТО).

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Владивосток, 25 октября, PrimaMedia.

В грязевое месиво превратили ухоженный газон напротив центрального входа в кампус ДВФУ на острове Русском недобропорядочные автомобилисты. В дни ИТ-форума «Русский MeetUp», проходящего на базе университета, мест для всех машин оказалось недостаточно, и некоторые водители заезжают прямо на травянистые пригорки, облагороженные перед третьим Восточным экономическим форумом. Достать нарушителей эвакуаторы не могут, сообщает ИА PrimaMedia.

С 23 по 25 октября на острове Русском проходит форум, объединяющий ИТ-сообщество Дальнего Востока, России и стран АТР. Неудивительно, что многим гостям, а может быть и студентам университета, не хватило места для парковки. Поэтому некоторые автомобилисты решили выйти из создавшегося положения далеко не самым чистым способом.

Территорию напротив центрального входа в кампус облагораживали этим летом перед третьим ВЭФом, тогда же заасфальтировали стихийную парковку неподалеку от северного КПП. Примечательно, что машины горе-паркунов видели работники эвакуационной службы, но добраться до них не могли.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Концертная программа «25 октября. 1917… 1922… 2017» пройдет во Владивостоке
Член Центризбиркома РФ Александр Клюкин: Сверху сейчас одно указание - "Теперь нельзя"
В США начали расследование «урановой сделки» с Россией
Росгвардия: у нас нет денег на перевод ОМОНа на военную службу
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
На Украине начнут снимать отпечатки пальцев у въезжающих россиян
Трампа забросали флагами РФ в здании конгресса США
Криштиану Роналду заявил, что Россия приносит ему удачу
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь