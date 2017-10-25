NYT: умер американский актер Роберт Гийом

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НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Американский актер Роберт Гийом, первым из темнокожих артистов получивший телевизионную премию Emmy, скончался в США на 90-м году жизни. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

По ее данным, Гийом ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Как сообщила супруга артиста, причиной его смерти стали осложнения, вызванные раковой опухолью, с которой он боролся на протяжении 25 лет.

Гийом родился в 1927 году в Сент-Луисе (штат Миссури). Актерская карьера двукратного лауреата Emmy насчитывала почти шесть десятилетий. За это время он успел прославиться как на телевидении, так и своими ролями в бродвейских театральных постановках.