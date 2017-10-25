Приставы расскажут жителям Хабаровского края о получении алиментов
26 октября в Хабаровском крае приставы проведут Единый день приема граждан по вопросам взыскания алиментных платежей.
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26 октября в Хабаровском крае приставы проведут Единый день приема граждан по вопросам взыскания алиментных платежей.
Обратиться к сотрудникам можно будет во всех структурных подразделения регионального УФССП России с 13:00 до 20:00.
Перед этим нужно записаться на прием через специальный сервис или по телефонам, представленным на сайте управления, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на