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03:29 (мск), источник: Губерния онлайн

Приставы расскажут жителям Хабаровского края о получении алиментов

26 октября в Хабаровском крае приставы проведут Единый день приема граждан по вопросам взыскания алиментных платежей.

Источник: Агентство «Москва»

Обратиться к сотрудникам можно будет во всех структурных подразделения регионального УФССП России с 13:00 до 20:00.

Перед этим нужно записаться на прием через специальный сервис или по телефонам, представленным на сайте управления, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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