Приставы расскажут жителям Хабаровского края о получении алиментов

Обратиться к сотрудникам можно будет во всех структурных подразделения регионального УФССП России с 13:00 до 20:00.

Перед этим нужно записаться на прием через специальный сервис или по телефонам, представленным на сайте управления, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.