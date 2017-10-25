Калькулятор iOS 11 не справился со сложением простых чисел

При сложении двух единиц калькулятор выдает ответ 11, а сумма чисел 1,2 и 3 равняется 23. Отмечается, что эта проблема возникает при быстром вводе данных, если вбивать цифры с паузой, система «успевает» провести расчеты правильно. Пользователи Reddit предположили, что сбой в системе происходит из-за того, что анимация кнопок с цифрами блокирует выполнение других операций.