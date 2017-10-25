Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
Средиземноморская диета не продлевает жизнь
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН
Российская компания списала 9 млрд руб. из-за аварии
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
СМИ: в США назвали виновника напряжения между Америкой и РФ
Вассерман: проблему Кремля на выборах решит Собчак
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Праздник миллиона огней
05:02 (мск), источник: РИА Новости

Калькулятор iOS 11 не справился со сложением простых чисел

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Встроенный калькулятор операционной системы iOS 11, выпущенной 19 сентября, ошибается при сложении простых чисел. На это обратил внимание портал macrumors.com, специализирующийся на новостях о продукции Apple.

При сложении двух единиц калькулятор выдает ответ 11, а сумма чисел 1,2 и 3 равняется 23. Отмечается, что эта проблема возникает при быстром вводе данных, если вбивать цифры с паузой, система «успевает» провести расчеты правильно. Пользователи Reddit предположили, что сбой в системе происходит из-за того, что анимация кнопок с цифрами блокирует выполнение других операций.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее программисты сообщили, что пользователи iPhone рискуют раскрыть злоумышленникам данные Apple ID из-за недоработки в операционной системе iOS. По их словам, владельцы смартфона привыкли подтверждать учетную запись каждый раз, когда видят соответствующее системное уведомление, которое может быть показано любым сторонним приложением.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Рынска поражена решением мужа в отношении Собчак
Слова президента дружественного Афганистана возмутили Москву
В США начали расследование «урановой сделки» с Россией
Росгвардия: у нас нет денег на перевод ОМОНа на военную службу
Собчак: Меня нельзя судить за слова о Крыме
На Украине начнут снимать отпечатки пальцев у въезжающих россиян
Трампа забросали флагами РФ в здании конгресса США
Курдистан заявил о готовности заморозить результаты референдума
Дмитрий Песков предложил «всем посмотреть» «Матильду»
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
5 удивительных вещей о новом Nissan IMx Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды» Показ прошел в Мариинском театре в Петербурге. Зарубежные актеры приехать в Россию не смогли
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь