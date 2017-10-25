Лариса Белоброва: «Я играю про любовь или ее отсутствие»

Ведущая актриса Приморского академического краевого драматического театра имени Горького, она уже давно не живет во Владивостоке, но на вопрос, что же ее заставляет, живя в столице, снова и снова возвращаться во Владивосток, Лариса Белоброва ответила всего одним словом: «Любовь!». Об этой любви к городу, к театру и профессии беседовали жители Владивостока с Ларисой Дмитриевной.

«Хриповат», потому что в один момент потерян, долго восстанавливался и вообще «это такого, психологического момента вещи». До сих пор мечтает о драматической роли, может, даже в кино. А на вопрос, почему актриса: «Родители всегда у меня пели, потому что мама — украинка, а папа — донской казак. И пели так, что что-то это во мне это оставило. А еще папа смотрел хоккей, а я все думала, как его отвлечь и делала ласточку. Она до того была несуразной, понимаете, но папа всегда говорил: “балерина ты моя…”. И это так важно в детстве услышать, безоговорочную любовь и одобрение, что в итоге помогло сделать мне выбор».