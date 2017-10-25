Лариса Белоброва: «Я играю про любовь или ее отсутствие»
Актриса вновь в любимом Владивостоке.
Актриса вновь в любимом Владивостоке.
Библиотека «БУК» открывает двери интересным личностям и сегодня ее посетителем стала одна из самых богатых особ России, российская актриса театра и кино — Лариса Белоброва, сообщает корреспондент VladNews.
Ведущая актриса Приморского академического краевого драматического театра имени Горького, она уже давно не живет во Владивостоке, но на вопрос, что же ее заставляет, живя в столице, снова и снова возвращаться во Владивосток, Лариса Белоброва ответила всего одним словом: «Любовь!». Об этой любви к городу, к театру и профессии беседовали жители Владивостока с Ларисой Дмитриевной.
Москва нравится, актриса продолжает интересоваться театральной жизнью страны и посещает известные московские драматические театры: Московский Художественный театр, театр им. Евгения Вахтангова, отельного внимания удостоилась постановка «Анна Каренина», норвежского режиссера Мортена Бергерсена.
Гостей интересовало чуть больше, чем все: почему «хриповат» голос, о какой роли мечтает и почему, все же, актриса?
«Хриповат», потому что в один момент потерян, долго восстанавливался и вообще «это такого, психологического момента вещи». До сих пор мечтает о драматической роли, может, даже в кино. А на вопрос, почему актриса: «Родители всегда у меня пели, потому что мама — украинка, а папа — донской казак. И пели так, что
Во Владивосток Лариса Белоброва прибыла для подготовки к премьере концерта «Моменты…», которое состоится 29 октября в 18:30, в Приморском академическом краевом драматическом театре имени Горького (ул. Светленская, 49).