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03:31 (мск), источник: VLADNEWS

Лариса Белоброва: «Я играю про любовь или ее отсутствие»

Актриса вновь в любимом Владивостоке.

Источник: VLADNEWS

Библиотека «БУК» открывает двери интересным личностям и сегодня ее посетителем стала одна из самых богатых особ России, российская актриса театра и кино — Лариса Белоброва, сообщает корреспондент VladNews.

Ведущая актриса Приморского академического краевого драматического театра имени Горького, она уже давно не живет во Владивостоке, но на вопрос, что же ее заставляет, живя в столице, снова и снова возвращаться во Владивосток, Лариса Белоброва ответила всего одним словом: «Любовь!». Об этой любви к городу, к театру и профессии беседовали жители Владивостока с Ларисой Дмитриевной.

Москва нравится, актриса продолжает интересоваться театральной жизнью страны и посещает известные московские драматические театры: Московский Художественный театр, театр им. Евгения Вахтангова, отельного внимания удостоилась постановка «Анна Каренина», норвежского режиссера Мортена Бергерсена.

Гостей интересовало чуть больше, чем все: почему «хриповат» голос, о какой роли мечтает и почему, все же, актриса?

«Хриповат», потому что в один момент потерян, долго восстанавливался и вообще «это такого, психологического момента вещи». До сих пор мечтает о драматической роли, может, даже в кино. А на вопрос, почему актриса: «Родители всегда у меня пели, потому что мама — украинка, а папа — донской казак. И пели так, что что-то это во мне это оставило. А еще папа смотрел хоккей, а я все думала, как его отвлечь и делала ласточку. Она до того была несуразной, понимаете, но папа всегда говорил: “балерина ты моя…”. И это так важно в детстве услышать, безоговорочную любовь и одобрение, что в итоге помогло сделать мне выбор».

Во Владивосток Лариса Белоброва прибыла для подготовки к премьере концерта «Моменты…», которое состоится 29 октября в 18:30, в Приморском академическом краевом драматическом театре имени Горького (ул. Светленская, 49).

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