АЗС «Ресурснефти» в Хабаровске неожиданно попали в прицел соцсетей
Автолюбители усомнились в качестве топлива, а в компании говорят о том, что никаких жалоб не поступало.
Автолюбители усомнились в качестве топлива, а в компании говорят о том, что никаких жалоб не поступало.
Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.
Качество топлива на АЗС «Ресурснефти» поставили под сомнение хабаровчане, поделившиеся своими выводами в соцсетях. В одном случае сомнения вызвало дизтопливо, в другом бензин АИ-98, однако в компании утверждают, что никаких жалоб на качество топлива в этот период не поступало, сообщает корр. ИА AmurMedia.
В сети Инстаграм вчера неожиданно появился пост, в котором хабаровский автолюбитель предостерегает коллег-«дизелистов» от покупки дизельного топлива на АЗС «Ресурснефти» в районе базы «Дельфин».
«Хочу предостеречь товарищи дизелисты!!! Запарился
«Хочу предостеречь товарищи дизелисты!!! Пришлось менять фильтры топливные,
«Хочу предостеречь товарищи дизелисты!!! Саляра очень странная, ведь такой эффект у летнего дизельного топлива происходит от — 10 начиная…», пишет он.
Отклика среди пользователей этот пост практически не получил, однако за вчерашний день оказался не единственным сюрпризом для «Ресурснефти».
Куда большую популярность среди пользователей соцсетей приобрел ролик, в котором «народные эксперты» тестируют АИ-98, приобретенный, судя по табличкам с названиями, на разных автозаправках, в том числе и у «Ресурснефти».
По результатам проведенных замеров у бензина АИ-98 «Ресурснефти» оказалось самое низкое октановое число, ниже нормы — 86.
Юрист компании Олеся Власюк в беседе с корреспондентом агентства подчеркнула, что никаких жалоб на качество топлива в этот период не поступало. Что касается «народного» ролика, то его она не видела, но постарается с ним ознакомиться. А по поводу ситуации с дизтопливом, необходимо, по ее словам, учитывать следующее.
— Хотелось бы напомнить, что в переходный период между летом и зимой происходят перебои, и профессиональные водители, приезжая на заправку, всегда спрашивают, дизельное топливо — зимнее или летнее? Они знают, что летнее топливо имеет температуру замерзания минус 7 градусов. Поэтому, если топливо летнее, то им заправляются для того, чтобы ездить днем, пока температуры плюсовые. Естественно, сейчас ночью уже минус, поэтому машина утром и не заводится. А зимнее дизельное топливо мы начнем продавать со следующей недели, — сообщила Олеся Власюк. — Мы обязательно проработаем ситуацию с АЗС на Богачева. Вообще качество топлива проверяется непосредственно перед тем, как бензовоз отправляется на АЗС, но мы еще раз сделаем замеры и сообщим о результатах.
Если у автолюбителей есть претензии к качеству топлива, то они могут смело оставлять их в книге жалоб и предложений, которая, заверили в компании, есть на каждой АЗС «Ресурснефти».
— Обычно, если есть