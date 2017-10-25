АЗС «Ресурснефти» в Хабаровске неожиданно попали в прицел соцсетей

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 октября, AmurMedia.

Качество топлива на АЗС «Ресурснефти» поставили под сомнение хабаровчане, поделившиеся своими выводами в соцсетях. В одном случае сомнения вызвало дизтопливо, в другом бензин АИ-98, однако в компании утверждают, что никаких жалоб на качество топлива в этот период не поступало, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В сети Инстаграм вчера неожиданно появился пост, в котором хабаровский автолюбитель предостерегает коллег-«дизелистов» от покупки дизельного топлива на АЗС «Ресурснефти» в районе базы «Дельфин».

«Хочу предостеречь товарищи дизелисты!!! Запарился 22.10.17 дизельным топливом на автозаправке «Ресурснефть» по адресу г. Хабаровск, ул. Богачева, 1, район Дельфина.

«Хочу предостеречь товарищи дизелисты!!! Пришлось менять фильтры топливные,

«Хочу предостеречь товарищи дизелисты!!! Саляра очень странная, ведь такой эффект у летнего дизельного топлива происходит от — 10 начиная…», пишет он.

Отклика среди пользователей этот пост практически не получил, однако за вчерашний день оказался не единственным сюрпризом для «Ресурснефти».

Куда большую популярность среди пользователей соцсетей приобрел ролик, в котором «народные эксперты» тестируют АИ-98, приобретенный, судя по табличкам с названиями, на разных автозаправках, в том числе и у «Ресурснефти».

По результатам проведенных замеров у бензина АИ-98 «Ресурснефти» оказалось самое низкое октановое число, ниже нормы — 86.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.125% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BaigavrHk9a/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Проверка 98-го бензина в Хабаровске. Полную версию можно посмотреть тут https://youtu.be/iXZ7TI8wSPc #бензин #проверкабензина #хабаровск</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от botva_rf (@botva_rf) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-22T05:50:06+00:00">Окт 21 2017 в 10:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Юрист компании Олеся Власюк в беседе с корреспондентом агентства подчеркнула, что никаких жалоб на качество топлива в этот период не поступало. Что касается «народного» ролика, то его она не видела, но постарается с ним ознакомиться. А по поводу ситуации с дизтопливом, необходимо, по ее словам, учитывать следующее.

— Хотелось бы напомнить, что в переходный период между летом и зимой происходят перебои, и профессиональные водители, приезжая на заправку, всегда спрашивают, дизельное топливо — зимнее или летнее? Они знают, что летнее топливо имеет температуру замерзания минус 7 градусов. Поэтому, если топливо летнее, то им заправляются для того, чтобы ездить днем, пока температуры плюсовые. Естественно, сейчас ночью уже минус, поэтому машина утром и не заводится. А зимнее дизельное топливо мы начнем продавать со следующей недели, — сообщила Олеся Власюк. — Мы обязательно проработаем ситуацию с АЗС на Богачева. Вообще качество топлива проверяется непосредственно перед тем, как бензовоз отправляется на АЗС, но мы еще раз сделаем замеры и сообщим о результатах.

Если у автолюбителей есть претензии к качеству топлива, то они могут смело оставлять их в книге жалоб и предложений, которая, заверили в компании, есть на каждой АЗС «Ресурснефти».