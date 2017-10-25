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03:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Студенты из Индии устроили трущобы в кампусе ДВФУ

Жители кампуса ДВФУ пожаловались на индийских студентов, сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

Жители капуса ДВФУ пожаловались на индийских студентов, сообщает Deita.ru.

Молодые люди из южной страны устроили свалку и трущобы из собственной комнаты. По всей комнате, расположенной в престижном корпусе 8.2, разбросана еда, вещи и прочий мусор.

Остатки индийских супов плавают в кастрюлях, мыть которые студенты даже не планировали. Инвентарь складирован в ванной комнате. Еду готовят на плитке прямо на полу. Как сообщают очевидцы, некоторое время назад студенты разогрели еду на плите в пластмассовой посуде, чем спровоцировали вонь и задымление.

Индийские студенты считаются «неприкасаемыми», так как они иностранцы. Уборщицы кампуса имеют право лишь пропылесосить свободный участок пола и убраться в ванной — а потому «маленькие трущобы» так и остаются гнить в своем естестве где-то в сердце кампуса ДВФУ.

Примечательно, что мусор в комнате раскидан везде, кроме мусорной корзины, которая пуста.

Василий Кучин.

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