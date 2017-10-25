Студенты из Индии устроили трущобы в кампусе ДВФУ
Жители кампуса ДВФУ пожаловались на индийских студентов, сообщает Deita. ru.
Жители кампуса ДВФУ пожаловались на индийских студентов, сообщает Deita. ru.
Жители капуса ДВФУ пожаловались на индийских студентов, сообщает Deita.ru.
Молодые люди из южной страны устроили свалку и трущобы из собственной комнаты. По всей комнате, расположенной в престижном корпусе 8.2, разбросана еда, вещи и прочий мусор.
Остатки индийских супов плавают в кастрюлях, мыть которые студенты даже не планировали. Инвентарь складирован в ванной комнате. Еду готовят на плитке прямо на полу. Как сообщают очевидцы, некоторое время назад студенты разогрели еду на плите в пластмассовой посуде, чем спровоцировали вонь и задымление.
Индийские студенты считаются «неприкасаемыми», так как они иностранцы. Уборщицы кампуса имеют право лишь пропылесосить свободный участок пола и убраться в ванной — а потому «маленькие трущобы» так и остаются гнить в своем естестве
Примечательно, что мусор в комнате раскидан везде, кроме мусорной корзины, которая пуста.
Василий Кучин.