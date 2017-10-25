Без горячей воды могут остаться сто жителей Хабаровского края

Всего в Комсомольске и Амурске живет около 17 тысяч человек, имеющих долги за коммунальные услуги. Всего они не выплатили энергетикам свыше 1,5 млрд рублей.

«Работу с должниками мы ведем по нескольким направлениям. Мы всегда даем возможность потребителю решить проблему с задолженностью в досудебном порядке, заключив с нами соглашение о реструктуризации. С начала года заключено более 500 таких соглашений на общую сумму 14,8 млн рублей. Однако, если потребитель скрывается и не идет на контакт, мы вынуждены подавать иск в суд. После этого реструктуризировать долг уже невозможно», — рассказала руководитель группы по работе с потребителями Комсомольского отделения теплосбыта Светлана Сергеева.