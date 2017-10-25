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03:40 (мск), источник: Губерния онлайн

Без горячей воды могут остаться сто жителей Хабаровского края

До конца года Хабаровская теплосетевая компания собирается отключить горячую воду в квартирах ста жителей Амурска и Комсомольска. Речь идет о неплательщиках, которые не делают ничего, чтобы рассчитаться с долгами, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу компании.

Всего в Комсомольске и Амурске живет около 17 тысяч человек, имеющих долги за коммунальные услуги. Всего они не выплатили энергетикам свыше 1,5 млрд рублей.

С начала года горячую воду отключили у более чем 400 должников, их долг достиг 2 млн рублей.

«Работу с должниками мы ведем по нескольким направлениям. Мы всегда даем возможность потребителю решить проблему с задолженностью в досудебном порядке, заключив с нами соглашение о реструктуризации. С начала года заключено более 500 таких соглашений на общую сумму 14,8 млн рублей. Однако, если потребитель скрывается и не идет на контакт, мы вынуждены подавать иск в суд. После этого реструктуризировать долг уже невозможно», — рассказала руководитель группы по работе с потребителями Комсомольского отделения теплосбыта Светлана Сергеева.

Узнать о сумме задолженности за отопление и горячую воду жители Комсомольска и Амурска могут на сайтах АО «ДГК», ФССП России и в абонентных отделах.

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