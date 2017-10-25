В Приморском океанариуме рыбы принимают лечебные ванны

Сотрудники Приморского океанариума избавляют рыб от эктопаразитов, устраивая гидробионтам лечебные купания. Паразиты не переносят перепадов осмотического давления, как раз для этого морскую рыбу купают в пресной воде, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Как сообщили в пресс-службе Приморского океанариума, в зависимости от показаний здоровья рыбы морскую воду мешают с пресной. При необходимости в не` добавляют в определённой дозе препараты от кожных бактериальных инфекций.

«Это распространённая форма лечения и очень щадящая по сравнению с приёмом лекарств. Эффект очень хороший», — рассказывает главный ихтиопатолог Мария Попова.

Специалисты купают почти всех гидробионтов, включая фугу и скатов. До сих пор считалось, что рыбы-ворчуны пресную воду не переносят. Ихтиопатологи даже с помощью лекарств никак не могли избавиться от жаберных сосальщиков, которые населяли новую партию ворчунов. В порядке эксперимента сотрудники океанариума всё-таки опустили одну особь в лечебную ванну, которую она перенесла отлично. Из-за положительной реакции ихтиопатологи решили перекупать всю партию рыб-ворчунов, что в корне повлияло на их выздоровление.

Вообще, «таблеток для рыб», как говорят ихтиопатологи, не существует. Чаще всего препараты, которыми лечат людей и животных также подходят для гидробионтов. Собственно, и болеют рыбы зачастую как люди — бывают даже инфаркты и инсульты. Часть препаратов ихтиопатологи составляют сами. Так было, например, со скатами, пораженными паразитическими ракообразными — копеподами. Как рассказала ихтиопатолог Мария Попова, для скатов сотрудники океанариума разработали особенное лечение.

«Вид, который жил на наших скатах, для тропиков не свойственен. Возможно, личинки попали вместе с морской водой, которая поступает в аквариумы из Уссурийского залива. Мы разработали свою схему лечения. Огромных 20−30 килограммовых скатов купали в пресной воде, выкладывали на поверхность и вручную шершавой перчаткой снимали рачков. После наносили составленный нами раствор для заживления нанесённых паразитами мелких ранок. В нем присутствуют бальзам Шостаковского и препараты йода. Шкуры скатов покрывали плотным слоем. В итоге рачки с них просто соскальзывали», — отметила Мария Попова.

Если ихтиолог — специалист по рыбам, то ихтиопатолог — это рыбий доктор. Направление молодое, и службе ихтиопатологов океанариума приходится многому учиться на практике. С экзотическими видами рыб работают немногие, в основном любители-аквариумисты.