В Приморском океанариуме рыбы принимают лечебные ванны
Ихтиопатологи стараются вылечить рыб от живущих на них паразитов.
Ихтиопатологи стараются вылечить рыб от живущих на них паразитов.
Сотрудники Приморского океанариума избавляют рыб от эктопаразитов, устраивая гидробионтам лечебные купания. Паразиты не переносят перепадов осмотического давления, как раз для этого морскую рыбу купают в пресной воде, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на
Как сообщили в
«Это распространённая форма лечения и очень щадящая по сравнению с приёмом лекарств. Эффект очень хороший», — рассказывает главный ихтиопатолог Мария Попова.
Специалисты купают почти всех гидробионтов, включая фугу и скатов. До сих пор считалось, что
Вообще, «таблеток для рыб», как говорят ихтиопатологи, не существует. Чаще всего препараты, которыми лечат людей и животных также подходят для гидробионтов. Собственно, и болеют рыбы зачастую как люди — бывают даже инфаркты и инсульты. Часть препаратов ихтиопатологи составляют сами. Так было, например, со скатами, пораженными паразитическими ракообразными — копеподами. Как рассказала ихтиопатолог Мария Попова, для скатов сотрудники океанариума разработали особенное лечение.
«Вид, который жил на наших скатах, для тропиков не свойственен. Возможно, личинки попали вместе с морской водой, которая поступает в аквариумы из Уссурийского залива. Мы разработали свою схему лечения. Огромных 20−30 килограммовых скатов купали в пресной воде, выкладывали на поверхность и вручную шершавой перчаткой снимали рачков. После наносили составленный нами раствор для заживления нанесённых паразитами мелких ранок. В нем присутствуют бальзам Шостаковского и препараты йода. Шкуры скатов покрывали плотным слоем. В итоге рачки с них просто соскальзывали», — отметила Мария Попова.
Если ихтиолог — специалист по рыбам, то ихтиопатолог — это рыбий доктор. Направление молодое, и службе ихтиопатологов океанариума приходится многому учиться на практике. С экзотическими видами рыб работают немногие, в основном
«Между тем у тех же скатов и акул — болезни, которые до сих пор никто не описал. Мы это делаем, взаимодействуем с другими, в том числе зарубежными, океанариумами, отправляем им снимки, консультируемся. Конкретных, прописанных схем лечения нет. Есть наработки аквариумистов с мировыми именами, поэтому мы обращаемся к ним. И сами разрабатываем новые схемы», отметила Мария Попова.