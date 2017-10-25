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07:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пик магнитной бури достиг Новосибирской области

Очередная магнитная буря достигла нашей планеты. Сегодня пик явления.

Источник: Вести - Новосибирск

Метеозависимым новосибирцам — а таких среди нас много: каждый второй — стоит поберечь себя. Головная боль, мигрень и бессонница — меньшее, что может беспокоить. Существует риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомню, мощная магнитная буря разбушевалась в начале сентября. Тогда жители нескольких регионов, в том числе и Новосибирской области, стали свидетелями редчайшего в наших краях явления — полярного сияния.

Синоптики предупреждают сегодня и о неблагоприятных погодных условиях. Похолодание, дождь, переходящий в мокрый снег, в некоторых районах области даже метели. Порывистый ветер — местами до 20 метров в секунду. Гололедные явления. Автовладельцы Новосибирска сегодня срочно меняют резину. В ГИБДД напоминают, в случае выбора шипованных шин, водитель обязан разместить на заднем стекле своего автомобиля специальный знак. За его отсутствие могут оштрафовать — на 500 рублей.

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