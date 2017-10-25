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04:43 (мск), источник: Newslab.ru

Сибирские кутюрье на КРЯКК-2017 представят необычные наряды

В этом году на конкурсе дизайнеров одежды «Дресс-код: Сибирь» будет три номинации: Siberica Experiment, Urbanista и «Новые нарядные».

В Красноярске в рамках IX Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК) пройдет ежегодный конкурс дизайнеров одежды «Дресс-код: Сибирь».

22 октября в молодежном творческом бизнес-центре «Пилот» прошел четвертьфинал конкурса — его победители получили возможность показать свои работы на КРЯКК-2017. Как рассказали организаторы книжной ярмарки, конкурс «Дресс-код: Сибирь», следуя главной теме XI КРЯКК — «Наука и культура», в 2017 году посвящен традиции, инновации и науке.

Особое внимание будет уделяться вопросу о локальном и глобальном, а также возможности развития своего рода «Сибирского бренда», который строится вокруг традиционных практик и инновационных подходов. Каким образом мода объединяет наследие и современность, дизайнерскую мысль и ремесленническое мастерство — ключевой вопрос, обозначенный организаторами проекта.

Сам конкурс предстанет в обновленном формате с номинациями: Siberica Experiment (работа с традиционными техниками и ремеслами, шерсть и пр.), Urbanista (универсальная одежда для городского жителя от нарядной до повседневной, идеальный трансформер для современного обитателя большого города) и «Новые нарядные» (одежда деми-кутюр на основе художественного переосмысления этники, традиций и современности Сибири).

Помимо гран-при конкурса и победителей в каждой из трех номинаций жюри вручит спецприз «Верхняя одежда: Сделано для Сибири». Эту награду заслужит автор самого сложного предмета одежды, особенно востребованного в наших климатических условиях, сочетающего функциональность и дизайнерский подход.

В состав жюри финала конкурса, который пройдет 6 ноября, войдут известные дизайнеры, писатели и журналисты из России, Германии, Финляндии, Дании и Норвегии.

Уже второй год подряд у финалистов проекта появится возможность пройти полный цикл создания одежды: от идеи до продажи готовых изделий. Жюри «Дресс-кода» отберет 15 участников, которые продолжат работу по воплощению своего замысла в рамках дизайн-цеха «Сибирские бренды» — проекта, реализуемого при поддержке Управления молодежной политики города Красноярска.

Конкурс традиционно сопровождается большой образовательной программой, которая будет интересна не только специалистам индустрии, но и всем, кто увлечен модой. В программе лекции дизайнеров, историков и теоретиков моды, воркшопы и дискуссии.

Так, 3 ноября в 11:00 состоится презентация книги англичанки Джо Терни «Культура вязания» и лекция автора «Pussy Power? Крафтивизм — обретение силы или самозащита?», а в 17:00 — лекция Линор Горалик «Что у вас с оленями?!»: Трансгрессия в дизайне вязаных вещей.

Организатор КРЯКК — Фонд Михаила Прохорова при поддержке правительства Красноярского края и администрации Красноярска.

Полуфинал и финал конкурса «Дресс-код: Сибирь» пройдут в рамках Красноярской ярмарки книжной культуры с 4 по 6 ноября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход свободный.

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