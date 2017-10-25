Икону Святого Николая Японского установили в часовне посёлка Листвянка
Трёхметровую икону Святого Николая Японского установили в часовне посёлка Листвянка. Рядом с мемориалом, где захоронены военнопленные.
Трёхметровую икону Святого Николая Японского установили в часовне посёлка Листвянка. Рядом с мемориалом, где захоронены военнопленные.
Лик святого обрамлён в деревянный киот. Московские мастера вырезали его вручную специально для этой часовни из сосны и ясеня. Почти 2 месяца ушло на изготовление, ведь мелких и фигурных деталей там много. А на самой иконе архиепископа Николая можно увидеть иероглифы, ведь святой был основателем Православной церкви в Японии. Образник с иконой закрепили, оформление внутреннего убранства закончено. И теперь часовня в Листвянке открыта для верующих.
— Этот киот был разработан мастерами компании «Софрино» Русской Православной Церкви, доставлен сюда, можно сказать в скором времени. Он имеет изображение — икону Николая Японского и дополняет весь интерьер часовни, — говорит координатор проекта Александр Копачев.