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04:47 (мск), источник: Восток Медиа

Родители пожаловались в прокуратуру на затопленный детсад в Комсомольске

После августовского инцидента дошкольное учреждение не принимает воспитанников.

Родители воспитанников детского сада в Комсомольске-на-Амуре обратились прокуратуру, городскую администрацию и управление Роспотребнадзора, чтобы сотрудники ведомств разобрались с опасным дошкольным учреждением. После ремонта кровли на стенах появился грибок, обваливается штукатурка, группы не работают.

В августе в детсаду начали ремонтировать крышу. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что когда строители демонтировали старую кровлю, пошли дожди. Водой залило больше десятка групп, где занимается почти 300 детей. Сейчас воспитатели временно сменили профессию и занимаются ремонтом здания — помогают подрядчикам.

«Швы делала я на потолке. Сначала их обдирали. Когда был потоп в садике, бегали в другие группы. У себя в группе я делала швы полностью. После побелки отмывали всё. Помогли родители», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» воспитатель Марина Кравченко.

Пока только четыре из 11 затопленных групп практически готовы принять детей. В остальных — работы хватает. Там до сих пор не просохли стены и потолок. Обеспокоенные родители считают, что работы проводят с нарушением всех правил, поэтому сами контролируют процесс.

«Как можно ребёнка повести в такой сад, где на стенах растёт мох, вылазит плесень, обваливается стена до кирпича. Просто подходишь, смотришь, а там вода», — отметила мама воспитанника детского сада Евгения Титова.

Родителей успокаивают: реконструкция скоро закончится. Однако, если раньше обещали завершить работы в начале ноября, то теперь сроки сдвинули — пока- на две недели. Что касается подрядчика, по вине которого затопило детский сад, то его обяжут возместить причинённый ущерб.

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