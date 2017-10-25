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05:04 (мск), источник: ДЕЙТА

Дальневосточный гектар прибавил работы Росреестру

С начала текущего года жители Приморья бесплатно получили 3260 сведений о земельных участках из архива Государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, сообщили ЭПИ «Deita. ru» в ведомстве.

С 1 января 2017 года такие сведения предоставляет Приморский Росреестр по запросам кадастровых инженеров и правообладателей земельных участков.

Данная информация позволяет гражданам определить местоположение ранее учтенного земельного участка, уточнить границы используемых ими земельных участков, внести сведения о них в Единый государственный реестр недвижимости.

Начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Росреестра по Приморскому краю Марина Гуцуляк пояснила:

«Ежемесячно в архив Госфонда данных, полученных в результате проведения землеустройства, обращаются порядка 300 жителей Приморского края. В 2017 году по сравнению с предыдущим годом количество обращений возросло более, чем в 2 раза. Это связано в первую очередь с реализацией закона «О дальневосточном гектаре», так как у населения появилась потребность установления или уточнения границ ранее учтенных земельных участков, сведения о которых содержатся в ГФДЗ, во избежание судебных тяжб с лицами, оформившими права на земельный участок по закону «О дальневосточном гектаре».

За получением бесплатных сведений жители Владивостока и Надеждинского района могут обратиться в Управление Росреестра по Приморскому краю во Владивостоке. Жители других муниципальных образований края могут обратиться в межмуниципальные территориальные отделы Управления. Граждане вправе обратиться за землеустроительной документацией лично, либо в письменной форме по почте в Управление или территориальные отделы Росреестра по Приморскому краю.

Сроки предоставления материалов фонда — не более 3 рабочих дней со дня поступления заявления (при личном обращении), и не более 14 дней при обращении по почте.

Анастасия Качимская.

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