Красноярск занял 13 место в рейтинге качества дорог

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярск оказался на 13 месте в рейтинге качества дорог, составленном аналитиками финансового университета при правительстве РФ. Опросы проводились в крупных и средних городах, в каждом принимало участие не менее 600 респондентов.

Согласно данным статистиков, только 30% жителей Красноярска оценивают состояние асфальта, разметку, размещение светофоров и знаков на «хорошо» и «удовлетворительно». Лидерами рейтинга являются города Грозный (97%), Тюмень (92%) и Кемерово (85%).

Проведенное исследование также показало, насколько жители довольны состоянием общественного транспорта и работой сотрудников ГИБДД. Так, 79% красноярцев полностью удовлетворяет система общественного транспорта. Деятельностью дорожной полиции остались довольны 88% респондентов.