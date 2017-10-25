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05:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярск занял 13 место в рейтинге качества дорог

Только 30% жителей довольны состоянием магистралей.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярск оказался на 13 месте в рейтинге качества дорог, составленном аналитиками финансового университета при правительстве РФ. Опросы проводились в крупных и средних городах, в каждом принимало участие не менее 600 респондентов.

Согласно данным статистиков, только 30% жителей Красноярска оценивают состояние асфальта, разметку, размещение светофоров и знаков на «хорошо» и «удовлетворительно». Лидерами рейтинга являются города Грозный (97%), Тюмень (92%) и Кемерово (85%).

Проведенное исследование также показало, насколько жители довольны состоянием общественного транспорта и работой сотрудников ГИБДД. Так, 79% красноярцев полностью удовлетворяет система общественного транспорта. Деятельностью дорожной полиции остались довольны 88% респондентов.

Отметим, что оценка состояния дорожного хозяйства в крупных городах постоянно улучшается в последние годы. Так, в прошлом году дорогами были удовлетворены 56% населения, а в 2011 году — только 40% россиян.

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