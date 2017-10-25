В Красноярском крае введено ограничение для движения транспорта

С двух часов ночи введено ограничение движения для легкового вида транспорта на федеральной автодороге А-382 Дудинка — Кайеркан — Алыкель. Для расчистки дороги привлечено 5 специализированных бригад. Развернуто 2 подвижных пункта обогрева. Задействовано больше 30 человек и 15 единиц техники.